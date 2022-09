1 Can Yaman prende le difese della Chillemi

Can Yaman e Francesca Chillemi, dal 30 settembre 2022, saranno protagonisti di una nuova fiction di Canale 5. Questa si intitolerà “Viola come il mare” e la trama sarà la seguente:

Viola, giornalista romana, si è trasferita da poco a Palermo, città che la attrae ma che lei guarda con l’occhio disincantato di chi non si è lasciato sopraffare dal mito che la accompagna da secoli. Quando viene a sapere dell’omicidio di una ventenne, la giornalista si fa detective e osserva la città e i suoi abitanti attraverso una lente colorata. Sì, perché Viola è affetta da «sinestesia cromo-musicale», vede il colore della musica. Inoltre, percepisce che tutte le persone hanno una loro melodia personale, e che quando risuona, puoi vedere il loro colore. Sulla scia di una sfumatura rossa inizia ad indagare.

Qualche giorno fa Francesca Chillemi e Can Yaman sono arrivati al Festival del Cinema di Venezia insieme. I giornalisti si sono scatenati e, considerati i rumor su di loro dei mesi precedenti, hanno chiesto a gran voce il bacio. Tra i due attori, però, pare non ci sia nulla di romantico. Per quanto ne sappiamo Can è single mentre Francesca ha un compagno da diverso tempo. I colleghi si sono mostrati molto imbarazzati, tanto che lei ha chiesto: “Cosa dobbiamo fare?“. Lui, dopo un attimo di incertezza, ha risposto alle persone lì presenti: “Il prossimo anno“.

In queste ore, secondo quanto riporta anche Il Fatto Quotidiano, l’attore turco è tornato a parlarne e ha difeso la Chillemi: “Devo chiedervi una cosa, dovete voler bene a Francesca. Io sono stufo del fatto che il pubblico femminile che mi segue, attacca, aggredisce ogni donna che mi è vicino. Mi raccomando. Francesca è un attrice top, è una bravissima persona, amatela“.

