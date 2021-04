1 Can Yaman ha sposato Diletta Leotta

Sono ormai mesi che Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro dell’attenzione mediatica. Come sappiamo infatti l’amatissimo attore turco ha dato ufficialmente il via ad una chiacchierata storia d’amore con la conduttrice, che fin dal primo momento è finita sulla bocca di tutti. Come se non bastasse da qualche settimana si mormora che il protagonista di Daydreamer e la sua fidanzata stiano pensando al matrimonio, ed era sembrato che Yaman avesse anche già fatto una romantica proposta alla Leotta. Solo qualche ora fa Can, nel corso di un’intervista per Vanity Fair, ha parlato delle nozze con Diletta, affermando:

“Quando sarà il matrimonio di cui tutti parlano? Io sono uno che agisce senza metterci tanto, senza giri di parole. Seguo la spinta, veloce. Credo che l’istinto sia nel nome di Dio. Ma su qualcosa teniamoci la sorpresa”.

A poche ore da queste dichiarazioni è giunta la notizia che tutti stavano aspettando: Can Yaman ha infatti sposato Diletta Leotta in gran segreto! La cerimonia super privata si è svolta la scorsa settimana in una villa a Roma, e all’evento hanno partecipato solamente una manciata di persone, le più vicine alla coppia. Ma non solo. A celebrare le nozze è stata nientemeno che Virginia Raggi, sindaco della Capitale, che si è dichiarata entusiasta di ricoprire questo importante ruolo. Tuttavia le fan di Can possono dormire sonni tranquilli, perché se avete davvero creduto a quanto vi abbiamo appena raccontato abbiamo una notizia per voi:

Buon pesce d’aprile a tutti i lettori di Novella2000.it! Naturalmente Can e Diletta NON si sono sposati e attualmente sono ancora solo fidanzati. Non è da escludere però che a breve la coppia decida di compiere per davvero il grande passo, e allora saremo lieti di annunciarvi la notizia delle reali nozze.