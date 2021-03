1 Can Yaman parla di Diletta Leotta

Nei mesi si è parlato tanto della storia d’amore tra l’attore turco e la giornalista sportiva. In molti non credono ancora che si tratti una relazione reale, mentre tanti altri li appoggiano e li sostengono. Nelle ultime settimane si era vociferato del loro possibile matrimonio e della proposta, non ancora accettata, che Can Yaman avrebbe fatto a Diletta Leotta. Chi non pensava ci fosse del tenero tra i due, molto probabilmente, oggi dovrà ricredersi.

Can, infatti, ha rilasciato un’intervista su Vanity Fair, in uscita oggi 31 marzo 2021, in cui racconta proprio del rapporto con Diletta e svela qualcosa in più riguardo alle chiacchierate nozze. Ma partiamo dall’inizio. Secondo quanto riporta il sito della rivista, infatti, durante il servizio fotografico per il magazine, la fidanzata pare lo abbia chiamato più volte per confrontarsi e per chiedere e dare consigli. Qui di seguito le confessioni dell’attore:

È un amore leale, in cui mi assumo le mie responsabilità, come si è visto. Ho grande rispetto per lei, per il nostro rapporto e la riservatezza è la nostra prima promessa: quel che ci riguarda lo comunichiamo noi, insieme.

Alla domanda quando li vedremo convolare a nozze, invece, Can Yaman non si è molto sbilanciato e pare non aver parlato nemmeno della presunta proposta fatta a Diletta Leotta. Ecco, infatti, quanto ha dichiarato:

Quando sarà il matrimonio di cui tutti parlano? Io sono uno che agisce senza metterci tanto, senza giri di parole. Seguo la spinta, veloce. Credo che l’istinto sia nel nome di Dio. Ma su qualcosa teniamoci la sorpresa.

Sarà quindi una sorpresa l’eventuale matrimonio di Can Yaman e Diletta Leotta. Forse tutti lo sapranno a cose fatte. Dobbiamo solo aspettare per scoprirlo. Continuate a seguirci, nel mentre, per tante altre news.