1 I fan di Can Yaman sono sempre attivi sui social e non solo. Dopo la lettera a Mediaset, ora hanno un’altra richiesta riguardante sempre Bay Yanlis.

Non può che essere felice Can Yaman per avere un fandom che lotta così assiduamente per tutti i suoi lavori. Più volte ha dimostrato che quando vuole qualcosa poi la ottiene. È il caso, ad esempio, della richiesta a Mediaset per avere la serie TV Bay Yanlis in Italia. Al momento non c’è nessuna conferma ufficiale, ma ormai il prodotto è già stato comprato in molte nazioni e si vocifera che tra queste ci sia anche l’Italia.

Adesso i fan del noto attore turco, fattosi conoscere al pubblico italiano con Bitter Sweet e poi adorato in Daydreamer, hanno un’altra richiesta. Questa volta, però, è indirizzata ai fan stessi, non solo dell’attore, ma delle serie TV turche in generale.

In un video postato su Twitter dalla pagina Le Yamanine Official Fandom, sempre molto attive per quanto riguarda il loro beniamino, i fan hanno lanciato una campagna per spingere le persone a guardare Bay Yanlis. Si tratta della nuova serie in cui Can è protagonista accanto a Özge Gürel e che sta andando in onda ora in Turchia tutti i venerdì alle ore 20 (ore 19 in Italia).

La richiesta è molto semplice: guardate tutti Bay Yanlis! Potete seguire la diretta in lingua originale attraverso il sito o l’app di Fox Turchia. E anche Can Yaman ha apprezzato questo amore e questo messaggio, così ha ritwittato il post.

Ma perché questa richiesta? È presto detto…