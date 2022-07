1 Il nuovo presunto flirt di Can Yaman

Dopo la fine della storia con Diletta Leotta, avvenuta lo scorso anno, Can Yaman è stato associato a diverse altre donne. Una delle ultime di cui siamo a conoscenza, ma che comunque è stata smentita, è Maria Giovanna Adamo. Il settimanale Chi aveva rivelato:

Sul suo set Can ha incontrato la donna che si dice possa prendere il posto di Diletta Leotta nel suo cuore. Lei si chiama Maria Giovanna Adamo, ha 25 anni, ed è una bellissima mora originaria di Crotone, in Calabria, che lo scorso luglio si è classificata seconda nel concorso “World Top Model Selezione Roma 2021”. Insieme sono bellissimi e – come si suol dire – se son rose… fioriranno.

Successivamente a Can Yaman è stata associata Francesca Chillemi, nonostante lei sia felicemente fidanzata. Anche in questo caso, comunque si trattava di una fake news. I due hanno lavorato insieme alla fiction Viola come il mare che andrà in onda nella prossima stagione televisiva. Oggi, però, spunta un nuovo presunto flirt. A parlarne è stato il settimanale Vero, il quale ha pubblicato anche delle foto, come riporta il sito Gossip e TV.

L’attore, quindi, ha trascorso molto tempo in compagnia dell’attrice Francesca Del Fa, conosciuta per il ruolo di Irene Cipriani ne Il Paradiso delle Signore. L’avvistamento sarebbe avvenuto nell’ultima edizione del Filming Italy Sardegna, dove entrambi erano ospiti. I colleghi, negli scatti, chiacchierano e camminano vicini, scortati dalle guardie del corpo di Can. Non c’è assolutamente nulla di compromettente, nessun bacio o gesto affettuoso. Solo apparente complicità e sintonia. Probabilmente si tratta solo di una bella amicizia, ma chi lo sa cosa riserva il futuro.

Andiamo, però, a rivedere le parole di Diletta Leotta dopo la fine della relazione con Can Yaman…