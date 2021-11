1 Can Yaman sta frequentando Francesca Chillemi?

Dopo la fine della loro storia d’amore, Can Yaman e Diletta Leotta hanno continuato a essere al centro del gossip per quanto riguarda la loro vita sentimentale. Non solo perché i fan vorrebbero un ritorno di fiamma, ma anche perché diversi indiscrezioni li assocerebbero a nuovi flirt. Per quanto riguarda l’attore turco, infatti, spesso nel passare delle settimane, è stato riportato che si sta frequentando con diverse ragazze. La più recente una certa Maria Giovanna Adamo.

Secondo i rumor, infatti, i due si sarebbero conosciuti sul set della fiction Viola come il mare. Il settimanale Chi, che ha riportato la notizia, scriveva:

Sul suo set Can Yaman ha incontrato la donna che si dice possa prendere il posto di Diletta Leotta nel suo cuore. Lei si chiama Maria Giovanna Adamo, ha 25 anni, ed è una bellissima mora originaria di Crotone, in Calabria, che lo scorso luglio si è classificata seconda nel concorso “World Top Model Selezione Roma 2021”. Insieme sono bellissimi e – come si suol dire – se son rose… fioriranno.

Tuttavia, sembra che il settimanale Chi abbia cambiato rotta. Pare, infatti, che nella giornata di domani, 17 novembre 2021, uscirà il nuovo numero con un’importante indiscrezione. Sembra, infatti, che adesso Can Yaman abbia un flirt con la co-protagonista di Viola come il mare, ovvero Francesca Chillemi. Questo si legge nell’anticipazione su Instagram (QUI per le foto):

C’È SEMPRE PIÙ INTESA TRA L’EX MISS ITALIA E IL DIVO TURCO, PARTNER NELLA FICTION “VIOLA COME IL MARE”. ORA IL FEELING PERÒ È USCITO DAI CONFINI DEL SET E SEMBRA VIVERE DI VITA PROPRIA. AL PUNTO CHE A ROMA AVREBBERO TRASCORSO DUE NOTTI NELLA STESSA CASA… Secondo voi si sono visti solo in amicizia o c’è qualcosa di più?

Ricordiamo che si tratta soltanto di un gossip, niente di confermato. Del resto Francesca Chillemi è impegnata con Stefano Rosso, con il quale ha avuto una figlia nel 2016. Continua…