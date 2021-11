1 Nuovo amore per Can Yaman?

Solo qualche settimana fa è arrivata la conferma della fine della relazione tra Diletta Leotta e Can Yaman. Dopo numerose indiscrezioni, la conduttrice nel corso di un’intervista per Verissimo ha svelato quello che è accaduto, e in merito ha affermato:

“È stata una storia bellissima, un sogno, una favola. Probabilmente questo è. È stato un colpo di fulmine. […] La cosa un po’ complicata è che quando capiti di innamorarti di un uomo così famoso e così conosciuto, devi fare i conti anche con tutto il resto. Mi piace condividere la foto di un bel momento, ma poi c’è la vita reale dall’altra parte dello schermo. Ed è difficile da tenere intima. Era quasi tutto schedulato da un titolo di giornale. Una cosa che chiaramente pesa e fai i conti con questo. Entrambi facciamo dei lavori che ci portano a essere esposti e dividere la persona dal personaggio è difficile”.

Adesso, a diverse settimane dalla fine della relazione con Diletta Leotta, sembrerebbe che Can Yaman abbia ritrovato l’amore. Come sappiamo l’attore turco ha da poco terminato le riprese della sua nuova serie, e pare, come svela il settimanale Chi, che proprio sul set abbia conosciuto la sua nuova fiamma. Ecco quanto si legge sulla rivista, e quanto riporta Isa&Chia:

“Sul suo set Can Yaman ha incontrato la donna che si dice possa prendere il posto di Diletta Leotta nel suo cuore. Lei si chiama Maria Giovanna Adamo, ha 25 anni, ed è una bellissima mora originaria di Crotone, in Calabria, che lo scorso luglio si è classificata seconda nel concorso “World Top Model Selezione Roma 2021”. Insieme sono bellissimi e – come si suol dire – se son rose… fioriranno”.

Tuttavia sembrerebbe che Can Yaman non sia stato l’unico a voltare pagina. Secondo le ultime indiscrezioni infatti pare che anche Diletta Leotta abbia un nuovo interesse. Andiamo a rivedere di chi si tratta e cosa starebbe accadendo nella vita sentimentale della conduttrice.