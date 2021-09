1 La conferma di Diletta Leotta a Verissimo

Durante la nuova puntata di Verissimo, in onda questo pomeriggio su Canale 5, tra gli ospiti anche Diletta Leotta. Nel corso di questi mesi la giornalista è stata spesso al centro dei pettegolezzi per la storia d’amore con Can Yaman. Tra lei e l’amato attore turco, però, sembra essersi verificata una battuta d’arresto.

Oggi nella trasmissione di Silvia Toffanin, Diletta Leotta ha confessato la rottura con l’interprete di Özgür Atasoy in Mr Wrong – Lezioni d’amore. Ma leggiamo le sue parole:

«(…) Con Can, non so da dove cominciare. È stata una storia bellissima, un sogno, una favola. Probabilmente questo è. È stato un colpo di fulmine. Siamo due ragazzi di 30 anni che si sono conosciuti, innamorati e cercato di vivere questa passione enorme. Pensa una siciliana e un turco, che mix esplosivo può uscire. Noi due siamo molto passionali, lui anche più di me. Ed è stato anche tutto molto veloce, molto bello».

Ha esordito Diletta Leotta a Verissimo, per poi continuare ancora:

«La cosa un po’ complicata è che quando capiti di innamorarti di un uomo così famoso e così conosciuto, devi fare i conti anche con tutto il resto. Mi piace condividere la foto di un bel momento, ma poi c’è la vita reale dall’altra parte dello schermo» ha detto Diletta Leotta. «Ed è difficile da tenere intima. Era quasi tutto schedulato da un titolo di giornale. Una cosa che chiaramente pesa e fai i conti con questo. Entrambi facciamo dei lavori che ci portano a essere esposti e dividere la persona dal personaggio è difficile».

Ha proseguito Diletta Leotta, che si è detta anche molto dispiaciuta di come alcuni abbiano insinuato che la storia con Can Yaman fosse studiata a tavolino: «(…) Chi pensa questo non sa cos’è l’amore».

Nel lungo discorso Diletta Leotta si è difesa, per poi parlare del rapporto con Can Yaman e rivelare la rottura…