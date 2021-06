Su Instagram Diletta Leotta ha caricato un video in tempo reale dopo la sconfitta della Turchia contro l'Italia. La reazione di Can Yaman

Can Yaman: la reazione alla sconfitta della Turchia

Ieri sera allo Stadio Olimpico di Roma è andata in scena la partita inaugurale degli Europei di Calcio. Dopo il rinvio lo scorso anno a causa della pandemia da Covid-19, lo sport riparte e lo fa con una manifestazione importantissima. Tanti i vip presenti ad assistere a Turchia-Italia e tra essi anche l’attore turco Can Yaman e la sua fidanzata Diletta Leotta.

La conduttrice sportiva ha ripreso vari momenti durante il pre partita ma anche il corso della gara. Dopo aver preso posto in tribuna per fare il tifo, Diletta Leotta ha postato una bella storia insieme al suo Can Yaman. I due hanno mostrato con orgoglio la sciarpa con i colori della Nazionale italiana e turca, fieri di fare il tifo per il proprio Paese d’appartenenza.

Dopo un primo tempo piuttosto tranquillo, la seconda parte del match è stata decisamente più vivace per gli Azzurri, i quali hanno trovato il vantaggio grazie all’autogoal di Merih Demiral al 53′. A distanza di tredici minuti e dunque al 66′, è arrivato il raddoppio da parte dell’Italia. Dopo il tiro di Leonardo Spinazzola respinto dal portiere, ad insaccare in rete ci ha pensato il bomber biancoceleste, Ciro Immobile.

E qui per un tifoso come Can Yaman si è fatta davvero dura, mentre Diletta Leotta ha cominciato a gongolare. Il ‘colpo di grazia’ per l’attore turco è arrivato al 79′ quando Lorenzo Insigne con un bel diagonale ha chiuso i giochi, portando a casa un tondo 3-0 per l’Italia.

Se Diletta Leotta si è mostrata molto sorridente, non si può dire di certo lo stesso per Can Yaman. La presentatrice di DAZN, divertita dalla reazione del suo fidanzato per questa sconfitta, ha caricato un video tra le storie di Instagram. Qui si vede l’interprete di Özgür Atasoy disperato e con la mascherina a ricoprire non solo naso e bocca, ma anche gli occhi.

Il filmato di Can Yaman è diventato virale è ha fatto divertire tutti!

