Chi è Ciro Immobile? Età, altezza, carriera, moglie e Instagram

Ecco alcune curiosità su Ciro Immobile, attaccante della Lazio e della Nazionale Italiana: l’età, l’altezza, la carriera, la moglie e i figli e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Ciro Immobile

Nome e Cognome: Ciro Immobile

Data di nascita: 20 febbraio 1990

Luogo di Nascita: Torre Annunziata

Età: 31 anni

Altezza: 1 metro e 85 centimetri

Peso: 85 kg

Segno zodiacale: Pesci

Professione: calciatore

Moglie: Jessica Melena

Figli: Ciro ha tre figli, Michela, Giorgia e Mattia

Tatuaggi: Ciro ha diversi tatuaggi visibili sul suo corpo

Profilo Instagram: @ciroimmobile17

Ciro Immobile età, biografia e altezza

Andiamo a conoscere qualcosa circa la biografia del centravanti della Lazio. Dov’è nato Ciro Immobile? Il calciatore è nato a Torre Annunziata. Quando è il suo compleanno? Ciro festeggia il giorno 20 Febbraio 1990, dunque la sua età è di 31 anni.

Ma quanto è alto Immobile? Ben strutturato fisicamente e con un peso pari a 85 kg, l’altezza del bomber biancoceleste è di 1 metro e 85 centimetri.

Centravanti di razza, Immobile cerca comunque di spaziare sul tutto il fronte d’attacco. Tra i suoi punti di forza da riconoscere, senza dubbio, il grande senso del goal, il dribbling negli spazi stretti e l’essere in grado di calciare di prima intenzione e con entrambi i piedi.

Ma andiamo a scoprire qualcosa circa la sua carriera…

La carriera

Cresciuto tra le giovanili della Salernitana e Sorrento la svolta nella sua carriera è arrivata quando a chiamare è stata la Juventus. Il club Campione d’Italia attualmente in carica nel lontano 2010 ha acquistato il cartellino di Ciro Immobile, mandandolo poi in prestito in altre squadre per farlo crescere e diventare il giocatore che conosciamo adesso.

La sua carriera da calciatore è stata una giostra di prestiti. La Juve nelle varie finestre di mercato ha tentato di sistemarlo in varie società: dal Siena, al Pescara, fino a giungere a Genoa e Torino.

Proprio nella piazza granata il giocatore è stato davvero amatissimo, nonostante i pochi anni trascorsi e ha condiviso la casacca con un altro talento italiano: Andrea Belotti. Ma non solo l’Italia. Ciro infatti ha vissuto importanti esperienze internazionali. Ha giocato al Borussia Dortmund e al Siviglia. Tutte squadre, di un certo blasone, che gli hanno permesso di migliorarsi e crescere non poco tecnicamente.

Dal 2016 Immobile ha trovato finalmente la sua stabilità. Il calciatore ha fatto ritorno in Italia e ora difende i colori della Lazio, società con la quale sta facendo del suo meglio e ha rinnovato fino al 2025. Punto cardine dell’attacco di Simone Inzaghi, Ciro Immobile è fondamentale e al centro del progetto della Nazionale Italiana di Roberto Mancini.

In carriera vanta il titolo di capocannoniere in più occasioni tra Campionato e Coppe. La vittoria del Torneo di Viareggio con la Juventus Primavera, il Campionato di Serie B con il Pescara, la Supercoppa di Germania con il Borussia Dortmund e la Coppa Italia e Supercoppa Italiana con la Lazio.

Nella stagione 2019/2020, giusto per citare una delle più recenti, Ciro Immobile ha realizzato la bellezza di 36 reti, diventando così il migliore realizzatore del campionato. Per tale ragione gli è stato assegnato il premio ‘Scarpa d’Oro’. È la sesta volta in carriera che ottiene un titolo simile e non è poco!

Di seguito alcune informazioni circa la sua vita privata…

Vita privata: moglie e figli

Della vita privata di Ciro Immobile non hanno grandissime informazioni, poiché tende ad essere davvero molto riservato. Sappiamo però che è sposato. Chi è la moglie di Immobile? La dolce metà del calciatore è Jessica Melena, con la quale è convolato a nozze nel 2014.

Con lei ha tre figli: Michela (nata nel 2013), Giorgia (venuta alla luce nel 2015) e l’ultimo arrivato Mattia (nato nel 2019).

Dove vive Ciro Immobile insieme alla sua famiglia? Stando a quanto riportato da Donna Glamour l’attaccante ha un appartamento molto grande nei pressi dello Stadio Olimpico. Anche sui social la coppia posta spesso immagini della bellissima casa che li accoglie.

Con loro ama spesso mostrarsi sui social e a tal proposito andiamo a vedere meglio dove è possibile seguirlo su Instagram e non solo…

Dove seguire Ciro Immobile: Instagram e social

Come tanti suoi colleghi, anche Ciro Immobile possiede un profilo Instagram dove è possibile seguirlo. Attualmente conta, all’incirca, 1,3 milioni di followers.

L’attaccante è rintracciabile anche su Facebook e Twitter. Anche in questi social è molto popolare e apprezzato dagli utenti che lo inondano di messaggi d’affetto e grande stima.

Nei tre account ufficiali, gestiti da lui personalmente, Ciro racconta la sua vita sia in campo che lontano dal rettangolo verde.

Ad esempio, attraverso questo importante mezzo di comunicazione, ha informato i suoi tifosi e fans della nascita del terzo figlio, Mattia, venuto alla luce il 17 Agosto 2019. Comunque il generale ama, con ognuno di loro, condividere tutto ciò che lo riguarda.

Novella 2000 © riproduzione riservata.