Nonostante abbiano messo tutto in pista, i Cugini di Campagna hanno ottenuto solo 21 punti. La band ha cantato a cappella e ballato con le zeppe. Ma Fabio Canino ha ironizzato: “La versione laica di Suor Cristina!”.

L’esibizione de I Cugini di Campagna

Quando abbiamo letto la notizia della presenza de I Cugini di Campagna a Ballando con le stelle, tutti siamo rimasti davvero molto sorpresi! La storica band ha però deciso di fare qualcosa di diverso e quindi perché non mettersi in gioco nel programma di Milly Carlucci?

Tutti molto competitivi, sono scesi in pista sorprendendo il pubblico con una vera e propria chicca! I Cugini di Campagna infatti hanno esordito cantando a cappella, il loro brano celebre “Anima mia”, per poi ballare con le zeppe! Proprio Milly Carlucci ha parlato di prova speciale, dato che entrambi hanno cantato e ballato allo stesso tempo e per di più con delle scarpe per nulla comode!

“Abbiamo visto di tutto. Il nipote dei cugini è bravissimo, gli altri mi sono piaciuti quando hanno cantato”, ha detto Zazzaroni. “La versione laica di Suor Cristina”, ha aggiunto invece Canino. Meglio Carolyn Smith li ha trovati coloratissimi e gioiosi, anche se ovviamente devono migliorare.

Lettera 22 è la dedica che hanno fatto a Selvaggia Lucarelli, che quando ha espresso il suo giudizio li ha bloccati: “Ah ma quindi hanno fatto altre canzoni oltre ad Anima Mia”. Per farla ricredere allora si sono lasciati andare a un’altra performance a cappella. Successivamente per i Cugini di Campagna è arrivato il parere di Mariotto, che si è espresso.

I Cugini di Campagna hanno convinto la giuria? Zazzaroni ha votato 6, Canino 5, Smith 3, Lucarelli 3 e Mariotto 4…. per un totale di: 21 punti!