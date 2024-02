“Canta come se fosse La vecchia fattoria”: Anna demolisce Sarah e fa infuriare Lorella e Rudy (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 29 Gennaio 2024

Amici 23

Nuovo compito di Anna Pettinelli a Sarah, allieva di Lorella Cuccarini nella scuola di Amici 23. L’episodio però ha scatenato una lite in studio tra i tre insegnanti e la Pettinelli non ha risparmiato critiche alla cantante, trovando il muro dei suoi colleghi. Cosa è successo

Anna Pettinelli demolisce Sarah

Il daytime di Amici 23 ci ha offerto diversi spunti anche quest’oggi. Sarah è stata convocata in studio per poter svolgere il compito di Anna Pettinelli. L’insegnante le ha assegnato un brano per nulla semplice: La vie en rose di Edith Piaf.

Dopo l’esibizione Anna Pettinelli è stata chiamata da Lorella Cuccarini a esprimere il suo giudizio sull’allieva: “Per me non ci sono miglioramenti, canta tutto uguale e in modo infantile come se fosse ‘La vecchia fattoria’”, ha detto la prof delusa.

Le affermazioni fatte dalla Pettinelli hanno provocato la reazione di Lorella Cuccarini, che ha preso le parti della sua allieva sottolineando anche: “Hai cantato in modo delicato e con un francese perfetto, brava”. Anna ha però rincarato la dose contro l’allieva di Amici 23, sostenendo si trattasse quasi di una performance da Zecchino d’oro.

La frase ha ulteriormente alzato i toni, mentre Anna Pettinelli, ferma nella sua decisione, ha descritto la cantante di Amici 23 “priva di pathos” quando canta. Dalla sua Lorella Cuccarini crede che la collega sia piuttosto pretenziosa. Ma anche Rudy Zerbi si è sentito in dovere di intervenire nella discussione.

Il docente ha posto una semplice domanda direttamente a Sarah: “Ti sei sentita rappresentata da questa canzone?”. L’allieva di Amici 23 ha detto che data la sua giovane età la risposta è no, anche perché non ha vissuto certe situazioni. Queste parole della cantante hanno spinto Rudy Zerbi a difendere la ragazza: “Tu Anna con la testa già al serale. Trasformi i guanti di sfida con dei compiti. Abbi il coraggio di dire quello che pensi anziché dare compiti senza senso”.

Ad abbassare i toni della discussione ci ha pensato però la stessa Sarah, dimostrando grande maturità ad Amici 23. La cantante infatti ha dichiarato che lei i compiti li accetta tutti volentieri, perché tutto serve per imparare, ma questa canzone di sicuro non era nelle sue corde, ma l’ha comunque accettata perché era giusto così.

Il tutto si è concluso con Lorella Cuccarini che ha lanciato una stoccata ad Anna Pettinelli, per poi supportare ancora la sua pupilla: “Se non capisci i cambiamenti di Sarah in questi mesi è un problema. Sarah tu hai talento e testa”. Sempre secondo Lorella ci sarebbero dei pregiudizi da parte della prof di Amici 23 verso la sua allieva. Anche Zerbi è convinto che la cantante abbia fatto dei passi in avanti: “Di certo non grazie alla Pettinelli”.

In ogni caso il compito si è concluso positivamente e Sarah ha superato l’esame e ripreso la maglia.