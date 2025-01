Se la maggior parte del panorama musicale ha difeso a spada tratta Tony Effe dopo l’esclusione dal concerto di Capodanno al Circo Massimo per volere del sindaco di Roma, qualcuno non è stato dello stesso parere. Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni, ha infatti lanciato varie frecciatine al rapper mandandolo anche a quel paese durante il suo concerto. Ecco cosa è successo.

Le parole di Francesco Sarcina de Le Vibrazioni su Tony Effe

Qualche settimana fa è scoppiata una polemica per l’esclusione di Tony Effe dal concerto di Capodanno di Roma al Circo Massimo. Il cantante, annunciato da tempo tra gli ospiti della serata, è stato escluso per volere del sindaco di Roma per via dei testi delle sue canzoni. Questa scelta ha fatto arrabbiare molti altri cantanti che si sono ribellati sui social. Infatti Mahmood e Mara Sattei (anche loro presenti per il concerto) hanno annunciato il loro ritiro dalla serata.

Altri esponenti hanno commentato andando contro il sindaco di Roma e difendendo il collega. E così lo stesso Tony Effe ha deciso di organizzare un concerto tutto suo, sempre a Roma, che a quanto pare è stato un grande successo. Lui stesso ha aperto la serata con alcune frecciatine e indossando anche la fascia tricolore.

E se tanti artisti si sono schierati dalla parte del rapper, qualcuno è andato controcorrente. E proprio durante il Capodanno ha lanciato qualche frecciatina. Stiamo parlando di Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni, che nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio era in concerto a Iglesias. Improvvisamente, durante la serata, ha detto: “Tony Effe dell’Effelunga musicista? Ahahah, ma vaffa***lo anche lui! Ma si può uno che insulta le donne così? Ma che ca**o vuole dire?”. E ancora: “Siamo circondati da rinco****niti, ci dobbiamo svegliare”. Il momento è stato ripreso da alcuni persone presenti al concerto e ha iniziato a fare il giro del web:

Le persone che stavano assistendo alla serata non se lo aspettavano, come leggiamo in vari commenti. C’è chi sui social ha criticato le frasi di Francesco Sarcina, trovandole fuoriluogo. Altri invece gli hanno dato ragione. Al momento il rapper, invece, non ha risposto al frontman de Le Vribrazioni.