Jacopo Sol è da poco entrato nella scuola di Amici 24, ma prima di questa nuova esperienza ha collaborato alla scrittura dell’ultima canzone di Giorgia, Niente di Male.

Amici 24, Jacopo Sol tra gli autori di Niente di Male di Giorgia

Jacopo Porporino, in arte Jacopo Sol, è uno degli ultimi talenti ad essere entrati nella scuola di Amici 24. Il suo nome potrebbe suonare nuovo a molti, ma il giovane artista non è estraneo all’industria musicale italiana.

Non solo ha partecipato a Sanremo Giovani nel 2023, ma ha firmato come co-autore il recente singolo di Giorgia, Niente di Male. Questo brano, che ha catturato l’attenzione di pubblico e critica, è frutto di un lavoro corale.

La canzone, uscita ad ottobre, ha visto Jacopo collaborare con artisti e autori di grande calibro come Mara Sattei, ex volto del talent, Alessandro La Cava e Federica Abbate. Il singolo di Giorgia è stato accolto con molto entusiasmo.

Questa incredibile esperienza pone Jacopo Sol di Amici 24 in una posizione di rilievo, non solo come cantautore emergente, ma anche come figura creativa dietro le quinte della musica italiana.

Con l’ingresso nel talent di Maria De Filippi, l’artista in erba ha deciso di portare la sua passione per la musica e la sua scrittura su un nuovo palcoscenico. A sceglierlo per il programma è stato Rudy Zerbi, il quale ha voluto prenderlo nella propria squadra, assegnandogli il posto di Ilan.

Nella scuola più famosa d’Italia, Jacopo Sol ha l’opportunità di affinare ulteriormente le sue doti artistiche e di confrontarsi ulteriormente con giovani talenti provenienti da tutta Italia.

Il suo ingresso ha già suscitato curiosità tra i fan del programma, molti dei quali, colpiti dal suo inedito Complici, sono ansiosi di scoprire come evolverà il suo percorso nella competizione.