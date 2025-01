Tutti i dettagli sul nuovo programma di Carlo Conti, Come prima più di prima, in arrivo nel 2025 che lui stesso ha confermato

Dopo alcune rumor sull’arrivo di un possibile programma nel 2025, Carlo Conti ha confermato durante una conferenza stampa il nuovo show Come prima più di prima. A tal proposito, adesso ci sono informazioni più dettagliate riguardo su cosa verterà il talent show e come si svolgerà. Ecco tutti i dettagli.

Tutte le informazioni su Come prima più di prima di Carlo Conti

All’inizio di dicembre è uscito un rumor lanciato da Davide Maggio in cui si diceva dell’arrivo in TV di un nuovo programma di Carlo Conti dopo Sanremo 2025. Si era detto che si trattava di un talent show, di cui però non c’erano altre informazioni a riguardo. Quindi non sapevamo di cosa parlerà e come si svolgerà. Adesso però abbiamo maggiori dettagli.

Nel corso di una conferenza stampa, infatti, Carlo Conti ha confermato l’arrivo nel 2025 di Come prima più di prima su Rai1. E ha spiegato, come riporta Giuseppe Candela, in cosa consiterà lo show che lui preferisce non chiamare “talent show” ma “show talent”. Il conduttore ha detto:

“Col mio gruppo di lavoro abbiamo tirato fuori Come prima più di prima, una sfida tra soubrette che sono state grandi protagoniste del varietà, ma ora lavorano principalmente come opinioniste. Non un talent show, ma uno show talent con giuria che le voterà. Sarà una gara pepata”.

Siamo quindi molto curiosi di scoprire chi saranno le soubrette protagoniste, quello che faranno nel corso delle puntate dello show e anche chi sarà la giuria. Ci aspettiamo di vedere alcuni volti già presenti in altri programmi di Carlo Conti, ma ci potrebbero essere anche tante novità interessanti. Vi terremo aggiornati.