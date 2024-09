Tananai si traveste da motociclista, con tanto di casco, per promuovere il nuovo album e appare per le vie di Milano e Roma

In questi giorni per le vie di Milano e Roma è apparso un misterioso motociclista, con tanto di casco, seduto per terra immobile. Secondo i più sotto il travestimento c’era nientemeno che Tananai, che ha iniziato la promozione del suo nuovo album.

Tananai sta per lanciare il suo nuovo album

Ormai si sa, Tananai è uno degli artisti del momento. Dopo un’estate ricca di successo con Storie Brevi, in collaborazione con Annalisa, il giovane artista ha appena rilasciato il suo nuovo singolo, Ragni, che sta già conquistando il pubblico. Il brano anticipa il prossimo album di inediti del cantante, che nel frattempo si prepara alla partenza del suo tour di palasport, che sta già registrando diversi sold out e che lo porterà in giro per l’Italia. In attesa di scoprire cosa accadrà, in questi giorni qualcosa ha attirato l’attenzione del web.

Per le vie di Milano e Roma è infatti apparso un misterioso motociclista seduto a terra accanto alla sua moto ribaltata. Per ore questa persona è rimasta immobile mentre i passanti incuriositi si sono avvicinati per fotografarlo. Ma chi era questo personaggio e chi c’era sotto il casco?

I fan ne sono certi: era proprio Tananai! Secondo il web infatti il cantante avrebbe scelto questa strategia di marketing per la promozione del suo nuovo album, in uscita a breve. Ma perché il web ne è convinto? Sulla tuta del motociclista, oltre ad apparire il titolo del disco (Calmo Cobra), c’erano scritti i titoli di alcune canzoni, tra cui Veleno, Storie Brevi e Ragni, che fanno parte del repertorio del giovane artista.

Ma non solo. I fan sono anche riusciti a leggere i titoli dei nuovi brani che comporranno il prossimo progetto discografico di Alberto. Questi alcuni dei pezzi che saranno contenuti nel disco: “Booster”, “Androne”, “Nessun Confine”, “Vaniglia”, “Guarda Cosa Hai Fatto”, “Fango”, “Punk Love Storia”, “Margherita” e “Radiohead”.