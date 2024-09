A seguito di quanto accaduto qualche giorno fa, nelle ultime ore è giunta voce che Lino Giuliano potrebbe rischiare la squalifica dal Grande Fratello. Sui social così arriva la reazione dell’ex volto di Temptation Island.

La reazione di Lino Giuliano

In questi giorni si sta molto discutendo di Lino Giuliano. Solo la scorsa settimana l’ex volto di Temptation Island è stato annunciato come nuovo concorrente del Grande Fratello, tuttavia pochissime ore dopo è accaduto qualcosa di inaspettato. Uno scambio di battute tra il tiktoker Enzo Bambolina e Lino ha dato il via a una lunghissima polemica e per tutta la settimana sui social in molti hanno duramente attaccato l’ex fidanzato di Alessia Pascarella. Ma non solo. C’è anche chi ha chiesto la squalifica immediata dal Grande Fratello per Giuliano, che nel mentre è intervenuto per fare le sue scuse.

Ieri intanto, nel corso della nuova puntata di Verissimo, Silvia Toffanin ha fatto sapere che l’ingresso in casa di Lino è a rischio e che solo nel corso della prima puntata si scoprirà il suo destino. Questa mattina come se non bastasse è giunta voce che a decidere le sorti del concorrente potrebbe essere il pubblico, mediante un televoto flash.

In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore sui social è arrivata la reazione di Lino Giuliano. Dopo aver appreso della possibile squalifica dal Grande Fratello, l’ex protagonista di Temptation Island ha iniziato a postare una serie di messaggi ricevuti da persone appartenenti alla comunità LGBTQ+. I fan in questione hanno fatto sapere a Lino di essere dalla sua parte e di non essersi sentiti offesi dalle sue parole. Come se non bastasse Giuliano ha aggiunto: “Grazie. Indipendentemente dalla scelta del reality, voglio che sappiate che non sono omofobo. Lascerò che sia il destino a decidere”.

Cosa accadrà dunque? Domani sera Lino riuscirà a varcare la porta rossa oppure dovrà rinunciare al suo sogno per sempre?