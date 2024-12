Ecco tutti i concerti previsti il 31 dicembre per festeggiare il Capodanno 2025 in Italia, da Laura Pausini a Elodie

Quale miglior modo per festeggiare il Capodanno 2025 se non con un concerto? Andiamo a scoprire tutti i live previsti in Italia la sera del 31 dicembre.

Tutti i concerti di Capodanno 2025

Mancano pochi giorni alla fine dell’anno e tutti noi ci apprestiamo a festeggiare il Capodanno 2025.

Ma quale miglior modo di celebrare l’arrivo del nuovo anno se non con un concerto?

Proprio la sera del 31 dicembre nelle varie regioni di Italia sono previsti numerosi concerti, con alcuni dei Big più amati della musica italiana.

Andiamo dunque a scoprire cosa accadrà.

I concerti in Piemonte

Per salutare l’anno vecchio e festeggiare quello nuovo in Piemonte ci si sta preparando al meglio.

Proprio a Torino, in Piazza Castello, saliranno sul palco due artiste amatissime.

Di chi parliamo?

Nientemeno che di Rose Villain e di Malika Ayane.