Il Capodanno di Rai Uno è il più visto d’Europa! Ascolti record per L’Anno che Verrà di Amadeus

NEWS

Nicolò Figini | 2 Gennaio 2024

Amadeus

Amadeus ha segnato un altro record di ascolti TV. Questa volta non con Affari Tuoi ma, a livello europeo, con la messa in onda de L’Anno che Verrà.

Il record di Amadeus a L’anno che verrà

Il 2023 si è ormai chiuso e a tenerci compagnia, in Italia, sono stati due trasmissioni molto popolari e seguita. Stiamo parlando di Capodanno in Muscia su Canale 5 con Federica Panicucci e L’Anno che Verrà su Rai 1 con Amadeus. Il primo si è tenuto a Genova mentre il secondo si è spostato in Calabria. Il conduttore del Festival di Sanremo ha riscosso un successo clamoroso.

La trasmissione che ha visto proprio lui alla guida, infatti, è stata la più seguita in termini di ascolti TV non solo nel nostro Paese ma anche in Europa. Analizzando il confronto che è stato fatto tra Italia, Francia, Germania, Spagna e Austria notiamo come Amadeus ne sia uscito vincitore.

L’Anno che Verrà ha guadagnato il 40,1% di share (39% nel target commerciale) e un totale di spettatori pari a 6.202.000 spettatori. Capodanno in Musica, invece, ha ottenuto il 18,1% di share (20,3 nel target commerciale) con 2.631.000 spettatori. Un valore più alto lo ha conquistato la Francia con La Grande Soirée du 31 de Paris con il 30,3% di share (20.7% nel target commerciale) e 4.189.000 telespettatori.

In Francia sono andati in onda anche altri due programmi che hanno ottenuto poco più di due milioni (Le Grand Bêtisier du 31) e poco più di un milione di spettatori (M6 sur son 31, que la fête commence). Amadeus, però, continua a detenere il primato in questo caso. Stesso discorso vale per la Germania con Live-Schalte vom Brandeburger Tor con il 25,1% di share (22% nel target commerciale) e 5.190.000 spettatori.

Amadeus, però, ha vinto anche rispetto alla Spagna. Il programma più seguito in termini di ascolti Tv è stato in questo caso Campanadas desde Madrid con il 26% di share e 3.890.000 telespettatori. Concludiamo con l’Austria la cui trasmissione più seguita è stata Zum Jahreswechsel con il 39% di share e 741.000 spettatori.

Siamo sicuri che il conduttore sia molto soddisfatto di tale risultato, così come i vertici Rai.