In questi giorni a tornare al centro dell’attenzione mediatica sono stati Cara e Anthony, che dopo settimane di alti e bassi e a seguito di un pesante litigio si sono lasciati.

Cosa è accaduto tra Cara e Anthony

Senza dubbio una delle coppie più celebri sui social è quella composta da Cara e Anthony. Nel corso del tempo la nota tiktoker ha spesso condiviso con il suo pubblico i momenti più importanti e difficili della sua vita privata, entrando anche nei dettagli della sua relazione. Chi segue la creator però sa bene che in questi ultimi mesi i due hanno vissuto momenti non semplici e non sono mancati alti e bassi. Già qualche settimana fa infatti era sembrato che la storia fosse giunta al capolinea. Tuttavia dopo qualche giorno Cara e il suo compagno hanno ripreso a mostrarsi insieme, facendo intendere di aver superato la crisi.

Nelle ultime ore però le cose sono nuovamente precipitate e a seguito di nuovo litigio la tiktoker e Anthony si sono lasciati. Ma andiamo con ordine e capiamo cosa è accaduto. A seguito di una futile discussione, come ha raccontato la stessa creator sui suoi profili, Anthony avrebbe avuto uno scatto d’ira e avrebbe messo a soqquadro la casa. Ma non solo. Il giovane uomo avrebbe anche pesantemente offeso Cara, che a quel punto ha deciso di mostrare sui social le condizioni del suo appartamento dopo la presunta sfuriata del suo compagno. Ma non è finita qui.

La tiktoker ha anche deciso di cacciare il suo ormai ex fidanzato di casa, non potendo più reggere una simile situazione. Pare dunque che Cara e Anthony si siano lasciati e al momento non è chiaro se nei prossimi giorni tra i due ci sarà modo di avere un chiarimento.

Non resta che attendere per avere ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.