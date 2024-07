In queste ultime ore, dopo il video in cui si vede fare festa con gli amici, Mario Balotelli ha risposto alle critiche

Mario Balotelli ha risposto a chi lo ha criticato sui social dopo la diffusione di un video in cui lo si vedeva cadere a terra più volte durante una serata passata con gli amici.

Mario Balotelli risponde alle critiche

Nelle ultime ore è stato diffuso un video all’interno del quale possiamo vedere Mario Balotelli in compagnia di alcuni amici. Il filmato ha fatto molto discutere gli utenti sul web perché il calciatore lo hanno visto ubriaco e più volte cade per terra, per poi venire rialzato fino a correre via.

E questo qui vorrebbe giocare nella nazionale? pic.twitter.com/sz7g8o8pOr — Inzaghi Campione D’Italia🏆 (@inzaghigoat) June 30, 2024

Tutto ciò ha alzato un polverone sui social e Balotelli ha voluto replicare a chi lo ha duramente criticato. Lo sportivo ha affermato di non voler essere giudicato solo perché ha passato una serata spensierata insieme agli amici. Ha raccontato di essere stato gentile e disponibile con tutti i fan e non vede perché, dopo un’Italia disastrosa agli Europei, si debba parlare di lui:

“Comunque ci tenevo a dire che ho visto il video dove cadiamo per terra con i miei amici. Ci rotoliamo, cadiamo, saltiamo… Non vedo il problema di fare una serata con amici, ridere e scherzare senza far male a nessuno. Essere giudicato per cosa?

Perché non vi ho fatto vedere tutte le foto e i video che ho fatto con le persone? Sono disponibile con tutti e invece dopo un’Italia così la notizia che deve uscire è che sono ubriaco? Ragazzi, dai, pensiamo alle cose serie. Un abbraccio a tutti”.

Il web, come sempre accade, si è diviso e da una parte abbiamo visto utenti che lo difendono sostenendo che abbia ragione: “Ha ragione, chi non lo fa con i propri amici?“. Mentre dall’altra alcune persone lo attaccano perché facendo lo sportivo dovrebbe mantenere uno stile di vita più sano e regolare. Voi cosa ne pensate?