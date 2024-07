In queste ultime ore si è diffuso un video nel quale possiamo vedere Ultimo uscire dalla sua camera d’hotel per salutare i fan e fare loro una richiesta diversa dal solito.

La richiesta di Ultimo ai fan

In questi mesi Ultimo sta girando l’Italia in occasione dei suoi concerti negli Stadi e la tappa più recente è stata quella di Messina. Il cantante è sempre stato disponibile a incontrare i propri fan salutandoli dalla camera del proprio hotel oppure mentre passeggia per strada.

Non risulta mai antipatico o scortese con i propri follower che gli chiedono una foto o un autografo e ha anche aiutato uno di loro a tornare a riva dopo averlo raggiunto a nuoto. Dopo aver annunciato anche di stare aspettando un figlio insieme alla compagna Jacqueline, quindi, l’artista si sta godendo questi giorni di relax in attesa dell’ultima tappa a Padova.

Nelle scorse ore è stato pubblicato un video, che vi lasciamo qui sotto, all’interno del quale Ultimo si affaccia come al solito dal balcone della propria camera. Sotto di lui una folla adorante di fan che lo acclamano, tuttavia a differenza del solito sembra molto provato. Li ringrazia a mani unite per essere andati lì sotto ma poi chiede ai presenti di fare meno rumore: “Non posso ragazzi, vi voglio bene. Io mi affaccio sempre, vi abbraccio, vi bacio, però sto a dormì“.

Lui è sempre il più gentile e disponibile con tutti ma rispettate anche la sua privacy #UltimoStadi2024 pic.twitter.com/6PU6Np1qHp — Venere&Discordia (@OcchiLucidi94) July 1, 2024

Se da una parte qualcuno lo critica i suoi fan più affezionati gli danno ragione e consigliano alle persone di potare rispetto agli altri: “Non capiscono che c’è un limite a tutto. Capisco che non ti capita tutti i giorni di averlo nella tua città ma c’è differenza tra far sì che accada e pretendere che avvenga, anche perché alla fine così facendo non otterrai nulla“. E voi siete d’accordo con questo pensiero?