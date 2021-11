Cardi B e Lapo Elkann litigano su Twitter a causa dei Maneskin: lo scontro

1 Il tweet di Lapo Elkann contro Cardi B

Domenica sera (in Italia era notte) si sono svolti gli AMAs (gli American Music Awards). I Maneskin purtroppo sono rimasti a bocca asciutta, non riuscendo a portarsi a casa il premio in cui erano nominati. Ma si sono comunque esibiti sul palco del grande evento incendiando il pubblico. E proprio questa esibizone ha dato il via ad un botta e risposta a distanza tra Lapo Elkann e Cardi B. E questa volta la band rock non c’entra direttamente.

In pratica la cantante ha annunciato l’esibizione del gruppo e lo ha fatto stando seduta davanti ad un tavolo con una tovaglia bianca e rossa a quadri (quella delle trattorie italiane). E su di esso c’era un piatto di spaghetti e polpette. Insomma il classico stereotipo che gli americani hanno degli italiani, anche se ancora non hanno capito che “spaghetti e polpette” non è un piatto tipico italiano.

Questa cosa non è piaciuta molto a Lapo Elkann, il quale ha scritto un tweet all’artista (ringraziamo whoopsee.it per la traduzione).

“Svegliati e annusa il caffè Cardi B. Non è spaghetti e vino, è molto, molto di più. L’Italia è bellezza, cultura, Leonardo, Ferrari, opera. Perciò, prima di presentare artisti italiani, apprendi e preparati. È così triste usare stereotipi per presentare i Maneskin”.

Se pensate che la cantante abbia lasciato correre, vi sbagliate di grosso, perché in realtà ha risposto all’imprenditore…