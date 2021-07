1 Il costoso regalo di Cardi B

Ancora una volta a finire al centro dell’attenzione mediatica e del pettegolezzo è Cardi B. L’amata cantante, da anni nel cuore del grande pubblico, solo qualche giorno fa ha annunciato di essere incinta del suo secondo figlio, concepito dall’amore con suo marito Offset. Come è noto solo lo scorso anno la coppia sembrava sul punto di divorziare, a seguito di una crisi. Tuttavia a oggi è tornato il sereno per i due, che hanno così deciso di allargare la famiglia, dopo la nascita di Kulture Kiari Cephus, venuta al mondo nel 2018.

Solo qualche ora proprio la bambina ha festeggiato il suo terzo compleanno, e per l’occasione l’artista e suo marito non hanno badato ad alcun tipo di spesa! La coppia infatti ha voluto fare vivere alla loro figlia un vero e proprio sogno, al punto che Kulture Kiari Cephus è arrivata al luogo del suo compleanno con una carrozza. Successivamente la piccola ha avuto la possibilità di fare un giro in pony in una struttura privata simil zoo organizzata dai familiari. Infine la bambina ha anche incontrato una principessa Disney, realizzando così il suo sogno.

Tuttavia a far discutere è stato il momento dell’apertura dei regali. Cardi B infatti per il terzo compleanno di sua figlia ha scelto un regalo dal valore di 340mila dollari! La cantante ha voluto donare alla bambina uno orologio, un Richard Mille personalizzato, il cui costo sarebbe di 250mila dollari, e una collana personalizzata con ciondoli di diamanti dal valore di oltre 90mila dollari. Naturalmente sui social è partita una vera polemica, e in molti hanno duramente attaccato l’artista per i regali scelti per sua figlia, che ha soltanto tre anni.

Anche in passato tuttavia la cantante, sempre in occasione dei compleanni di Kulture Kiari Cephus, ha fatto alla piccola dei regali poco idonei alla sua età. Per il primo anno di vita di sua figlia infatti Cardi scelse una catena tempestata di diamanti, seguita l’anno dopo da un orologio Patek e una borsa Birkin. Nel mentre qualche settimana fa l’artista ha parlato della partecipazione al film Fast & Furious. Leggiamo le sue dichiarazioni.