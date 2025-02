Sapete qual è la canzone preferita di Carlo Conti del Festival di Sanremo 2025? Il conduttore e direttore artistico della kermesse ha svelato le sue carte e fatto due nomi (che forse non vi aspettate).

Le canzoni preferite di Carlo Conti

Conclusa l’esperienza con il Festival di Sanremo 2025, che ha comunque riscosso successo e ottimi ascolti, Carlo Conti ora può finalmente concedersi un po’ di relax. Intanto però è diventata di dominio pubblico la recente intervista rilasciata a Le Iene da parte del conduttore e direttore artistico.

Tra i tanti momenti della chiacchierata non solo la richiesta di canticchiare un pezzetto di “Balorda nostalgia” di Olly (che però non ricordava proprio ed è scoppiato a ridere), è andato meglio quando gli è stato posto un altro quesito. Una curiosità che certamente abbiamo un po’ tutti. Va bene scegliere le canzoni del Festival, ma qual è la sua preferita in assoluto? Quella che magari ha preferito maggiormente?

Ebbene a questa domanda Carlo Conti ha deciso finalmente di rispondere e dire la sua e cosa ne pensa: “La mia canzone preferita del Festival? Una è quella di Lucio Corsi con Volevo essere un duro, poi l’altra è Viva la vita di Francesco Gabbani”. Due brani molto differenti tra loro, ma con un messaggio nascosto e molto importante dietro. Evidentemente sono questi i pezzi a cui Conti sembra essere particolarmente affezionato.

L’intervista è poi proseguita con un’altra domanda. Se ha svelato le canzoni, gli artisti preferiti invece quali sono? A questa domanda, invece, Carlo Conti è stato decisamente più diplomatico. Il conduttore e direttore artistico della manifestazione musicale ha risposto: “Tutti, non posso fare distinzioni, compreso Emis Killa che si è ritirato. Giorgia? Fantastica!”.

Pare quindi che Carlo Conti non abbia un cantante di riferimento proprio perché ognuno di loro ha un qualcosa di speciale e dunque tutti, a modo loro, sono unici con il loro talento. E per tale ragione il presentatore ha preferito non fare distinzioni.