Sabato sera è stato proclamato il vincitore del Festival di Sanremo 2025: Olly. In queste ore intanto la Rai ha diffuso i dati delle varie classifiche. Ecco cosa è accaduto e come si è arrivati alla vittoria del cantante.

I dati delle classifiche di Sanremo 2025

Il Festival di Sanremo 2025 è giunto al termine e sabato sera a vincere la kermesse musicale è stato Olly. La classifica finale tuttavia ha destato non poche polemiche e in queste ore si sta molto discutendo di quello che è accaduto. A essere contestata è in particolare l’esclusione di Giorgia e di Achille Lauro dalla Top5. I due artisti si sono infatti fermati rispettivamente alla sesta e alla settima posizione e così in rete è scoppiato il caos. La Rai intanto in queste ore ha pubblicato i dati di tutte le classifiche, che spiegano come si è arrivati alla cinquina finale. Andiamo dunque a scoprire cosa è accaduto.

Nel corso della prima serata, come sappiamo, a votare è stata solamente la giuria della sala stampa, tv e web. Al termine della diretta si è arrivati a una prima classifica provvisoria, che ha visto come favoriti in ordine: Giorgia, Simone Cristicchi, Brunori SAS, Lucio Corsi e Achille Lauro. In questa votazione Olly è al sesto posto.

LEGGI ANCHE: Rocco Hunt presenta a Rose Villain l’amico che le ha urlato “sei una pietra”

Durante la seconda serata di Sanremo 2025, durante la quale si sono esibiti 15 dei 29 Big in gara, a votare sono state le radio e il pubblico da casa. Dalle votazioni della prima giuria è emersa la seguente classifica: Giorgia, Simone Cristicchi, Achille Lauro, Lucio Corsi e i The Kolors. Discorso diverso per il televoto, che premia Simone Cristicchi, Fedez, Lucio Corsi, Achille Lauro e Giorgia. Sommando i voti delle due giurie si ottiene la classifica provvisoria, che vede in Top5: Simone Cristicchi, Fedez, Giorgia, Achille Lauro, Lucio Corsi.

Vediamo cosa è accaduto nel corso della terza serata.

La classifica della terza e della quinta serata

Durante la terza serata di Sanremo 2025 a esibirsi sono stati i restanti 14 artisti in gara e a votare sono state sempre le radio e il pubblico da casa. La prima giuria premia questa cinquina: Coma_Cose, Brunori SAS, Olly, Noemi e Francesco Gabbani. Il televoto invece: Brunori SAS, Olly, Irama, Tony Effe e i Modà. Sommando tutti i voti si arriva alla classifica provvisoria, composta da: Brunori SAS, Olly, Irama, Francesco Gabbani, Coma_Cose.

Unendo le classifiche della seconda e della terza serata, la Top5 è formata da: Brunori SAS, Olly, Simone Cristicchi, Fedez e Giorgia. Tralasciando la quarta serata, slegata dal resto della gara, andiamo a scoprire cosa è accaduto durante la finale.

Durante la quinta e ultima serata di Sanremo 2025 a votare sono tutte le giurie. Nella prima fase la classifica delle radio è la seguente: Giorgia, Lucio Corsi, Achille Lauro, Coma_Cose e Brunori SAS. La sala stampa, tv e web invece vota: Giorgia, Lucio Corsi, Achille Lauro, Brunori SAS e Olly. Per il televoto la Top5 è formata da: Brunori SAS, Olly, Lucio Corsi, Fedez e Achille Lauro. Sommando i voti delle tre classifiche si giunge alla seguente cinquina: Brunori SAS, Olly, Lucio Corsi, Giorgia e Achille Lauro. Ed è proprio in questo momento che le cose cambiano.

Per arrivare alla Top5 definitiva sono state infatti sommate le classifiche di tutte le precedenti serate, che portano dunque all’esclusione di Giorgia e di Achille Lauro. A spuntarla sono così: Brunori SAS, Olly, Lucio Corsi, Simone Cristicchi e Fedez. A quel punto le votazioni si riaprono e le tre giurie esprimono per l’ultima volta le proprie preferenze.

Le classifiche della Top5 e la vittoria di Olly

Giunti alla votazione finale, la giuria delle radio di Sanremo 2025 decreta la seguente classifica: Lucio Corsi, Olly, Brunori SAS, Simone Cristicchi e Fedez. La sala stampa, tv e web invece vota in questo modo: Lucio Corsi, Olly, Brunori SAS, Fedez e Simone Cristicchi. La classifica del televoto invece vede al primo posto Olly, seguito da Lucio Corsi, Fedez, Brunori SAS e Simone Cristicchi.

Sommando i voti delle tre giurie si arriva alla classifica finale e alla vittoria di Olly. Sul podio troviamo Lucio Corsi e Brunori SAS. Fedez si aggiudica il quarto posto, mentre Simone Cristicchi il quinto.