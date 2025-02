A Le Iene l’inviato Stefano Corti ha chiesto a Carlo Conti di cantare un pezzetto di “Balorda nostalgia”, la canzone di Olly che ha vinto questo Festival di Sanremo 2025. Ma l’esperimento non è andato esattamente a buon fine!

Carlo Conti non ricorda la canzone di Olly

Il Festival di Sanremo 2025 si è da poco concluso ma non si finisce di certo di parlarne, almeno per i primi giorni! Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della kermesse canora, ha rilasciato diverse interviste, tra cui una a Le Iene, dove ha affrontato svariati argomenti.

LEGGI ANCHE: Carlo Conti svela quali sono le sue canzoni preferite di Sanremo 2025

Ma Carlo Conti ricorderà tutti i brani che ha portato alla kermesse canora? Non siate così sicuri della risposta, perché il conduttore ha commesso una divertente gaffe nella trasmissione di Italia 1. Cosa è successo? Ve lo raccontiamo noi.

Ai microfoni di Stefano Corti, Carlo Conti ha raccontato il suo Festival e sul finire dell’intervista gli è stato chiesto di intonare un pezzetto di “Balorda nostalgia”, canzone di Olly, vincitrice di questa edizione della manifestazione musicale. Un brano che fin dal primo ascolto sembra essere molto piaciuto al pubblico tanto che l’ha premiato non solo con la vittoria del Leoncino d’oro ma anche con la classifica musicale (si trova quasi sempre ai primi posti in classifica).

“Cantaci il ritornello della canzone che ha vinto”, gli ha domandato Stefano Corti. Dopo un silenzio iniziale, Carlo Conti ha cominciato a ridacchiare sotto ai baffi, per poi dire: “Oh, suggerisci” e continuare a ridere di gusto e molto divertito.

Carlo Conti non sa cantare il ritornello di Balorda Nostalgia di Olly, il brano che ha vinto il suo Festival di Sanremo#Sanremo2025 #LeIene https://t.co/zZWnBThdp5 pic.twitter.com/2xcBRVciaf —(IT'S SANREMO!) (@Angela_akz) February 16, 2025

Un siparietto che in pochi istanti ha attirato l’attenzione del pubblico, che si è subito riversato sui social a commentare la gaffe del noto conduttore. Insomma per quanto dunque Olly abbia vinto, Carlo Conti evidentemente ha avuto qualche difficoltà a ricordare un pezzetto di canzone. Ma nulla da temere, si può sempre imparare no? Sono cose che succedono!