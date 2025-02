Nella lunga intervista a Le Iene Carlo Conti ha ammesso di aver sentito Amadeus durante il Festival di Sanremo e ha svelato il contenuto dello scambio di messaggi che si sono scambiati.

Cosa si sono detti Carlo Conti e Amadeus

Le Iene hanno intercettato Carlo Conti, reduce dall’ultima edizione del Festival di Sanremo 2025, conclusasi con la vittoria di Olly. Il conduttore e direttore artistico della manifestazione canora ha parlato ai microfoni di Italia 1. Oltre a svelare le sue canzoni preferite della manifestazione, ha anche fatto una divertente gaffe quando gli è stato chiesto di cantare un pezzetto del brano che ha trionfato.

Ma non solo! Inevitabile è stato anche parlare di Amadeus, che negli ultimi 5 anni ha realizzato dei Festival fenomenali, da record. Carlo Conti dalla sua ci ha messo tutta la sua esperienza per non far mancare nulla all’esigente pubblico. Stefano Corti, che ha realizzato il servizio, ha voluto sapere dal presentatore se ha o meno avuto modo di parlare con il suo predecessore: “Sì, l’ho sentito. Ci siamo messaggiati prima e durante il Festival”.

In seguito Carlo Conti ha mostrato l’ultimo messaggio che si sono scambiati e l’ha letto a voce alta. Non sono mancati i complimenti da parte di Amadeus, che ha speso parole al miele per il collega e si è detto dispiaciuto per i paragoni fatti rispetto al suo Festival. In seguito non è tardata ad arrivare nemmeno la risposta di Conti. Ecco il contenuto…

I messaggi tra Amadeus e Carlo Conti

Sempre a proposito di Amadeus, a Carlo Conti è stato chiesto cosa pensasse delle critiche che Simone Cristicchi ha rivolto al suo collega, dato che avrebbe scartato la canzone ai precedenti Festival. Conti ha ammesso di non esserne a conoscenza e ha poi chiosato: “Sai quanti ce l’avranno con me per non averli presi?”, per poi riderci su.

Quel che resta però è senza dubbio la stima e l’affetto tra Carlo e Amadeus!