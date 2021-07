1 La rivelazione di Carlo Conti

In autunno come sappiamo partirà la nuova edizione di Tale e Quale Show, che anche quest’anno come da tradizione sarà condotto da Carlo Conti. Attualmente la grande macchina del talent show è già in moto e gli autori stanno lavorando duramente per portare in scena un cast forte, e senza dubbio le aspettative non verranno deluse. Nel corso delle ultime settimane numerose sono state le indiscrezioni in merito a presunti concorrenti che potrebbero prendere parte al programma, tuttavia fino a ora nessuna conferma era mai giunta. Adesso però inaspettatamente è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, e che sta già facendo discutere il web.

Carlo Conti infatti, nel corso di una chiacchierata per FQ Magazine, ha ufficializzato i nomi dei primi tre concorrenti di Tale e Quale Show 2021! A prendere parta alla trasmissione quest’anno, come già si mormorava, saranno nientemeno che Alba Parietti, Ciro Priello dei The Jackal (il cui nome era già stato spoilerato dal conduttore stesso qualche settimana fa), e Stefania Orlando! Queste le dichiarazioni di Conti in merito:

“Il cast non l’ho ufficializzato, lo farò nei prossimi giorni, ma un paio di nomi ve li posso dare, visto che sono già ufficiali, come quello di Alba, come quello di Ciro e come quello di Stefania Orlando. Tra l’altro proprio Stefania aveva sempre fatto un provino e per un soffio non era mai riuscita a entrare. Quest’anno invece ce l’ha fatta anche senza provino”.

Tutto è dunque ufficiale: Alba Parietti, Ciro Priello e Stefania Orlando sono i primi tre concorrenti di Tale e Quale Show 2021! Nei prossimi giorni Carlo Conti annuncerà il resto del cast che quest’anno prenderà parte al talent show, e di certo ne vedremo delle belle. In attesa di scoprire cosa accadrà, qualche settimana fa abbiamo appreso che a partecipare alla trasmissione potrebbero essere anche altri volti del Grande Fratello Vip 5. Rivediamo di chi si tratta.