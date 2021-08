Carlo Gussalli Beretta e la somiglianza con Oppini

In queste ore sul web è diventata virale una foto che mostra Giulia De Lellis insieme a Francesco Oppini. Ma davvero le cose sono come sembrano? In questo caso no! Quello che vediamo in compagnia dell’influencer, mentre si scambiano un tenero bacio, è il fidanzato Carlo Gussalli Beretta. L’immagine, che potete vedere anche qui sotto, mostra gli innamorati in bianco e nero. Se la De Lellis si vede di viso, l’altro è nascosto dai capelli e in molti hanno notato una somiglianza incredibile con l’ex gieffino.

I commento sono stati tantissimi con reazioni molto divertite. C’è chi ha detto: “Sono saltata dalla sedia perché, per un attimo, ho scambiato il fidanzato di GDL per Oppini“. Chi invece stava già immaginando tutto il gossip che sarebbe potuto nascere dietro questa faccenda: “Nella mia mente già stavo visualizzando tutti i titoli di gossip su questa nuova storia. Ma in questa foto sono troppo simili, aiuto“.

Carlo Gussalli Beretta e la somiglianza con Francesco Oppini

Ma non solo Carlo Gussalli Beretta è stato scambiato per Francesco Oppini. Alcuni utenti, infatti, vedono, in questo scatto, una somiglianza anche tra Giulia De Lellis e Dayane Mello: “A prima vista nella foto vedevo Dayane e Oppini CIOÈ“. Oppini, infatti, è finito in tendenza su Twitter per via di questa storia. Chissà se lui o Giulia commenteranno questa divertente situazione. Rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni.

Continuate a seguirci per non perdervi tutti gli aggiornamenti e tante altre news.