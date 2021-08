La “lite” tra Manuela e Luciano

Tra le coppie protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island c’è sicuramente quella formata da Manuela Carriero e Luciano Punzo. Una coppia in realtà nata solamente dopo, dato che Manuela era entrata nel reality con Stefano. Tra i due, però, le cose non sono andate bene e la Carriero ha deciso di intraprendere una relazione con il suo tentatore, Luciano.

I due stanno vivendo intensamente la propria storia d’amore, tuttavia non mancano gli alti e bassi. Proprio nelle scorse ore infatti la coppia ha avuto una “lite”, che è stata filmata dai diretti interessati. Tramite le stories, Luciano Punzo ha ripreso un momento in cui i due stanno discutendo, con la scritta: “scusate l’assenza, ma anche noi litighiamo“. Il breve filmato poi continua con Manuela e Luciano che fanno subito pace, lasciandosi andare a un bacio intenso.

La “lite” tra Luciano e Manuela di #TemptationIsland: che ne pensate? pic.twitter.com/yeNkcX1Sow — disagiotv (@disagio_tv) August 17, 2021

La lite, dunque, non è stata seria e proprio per questo il web non ha risparmiato critiche alla coppia. Su Twitter molti hanno trovato di cattivo gusto pubblicare quel video, visto che lo scopo ultimo sarebbe stato solo quello di far parlare di sé e aumentare la propria visibilità.

Ma quanto sono cringe Manuela e Luciano di TI? Che brividi. — Luana ◟̽◞̽ ²⁸ (@heytherelua_) August 16, 2021

Luciano, Manuela perché quelle storie, PERCHÉ 👁️👄👁️

Farsi riprendere mentre si discute e poi limonare con tutti i sottofondi.. #TEMPTATIONISLAND pic.twitter.com/lHTmvxVdQW — GFVIP2 BEST CAST EVER (@GFVIP2BestCast) August 16, 2021

Luciano e Manuela di Temptation Island sono la cosa più cringe e fake che abbia mai visto. Non so neanche da dove partire. La finta lite con Paparazzi in sottofondo e la scritta “scusate l’assenza ma anche noi litighiamo”, i tag o il limone con la canzone Baciami. MA CHE ROBA È pic.twitter.com/SC3FSJiadU — Alice 🎈 (@dobrevsunicorns) August 16, 2021

Tra Manuela e Luciano quindi non c’è nessuna crisi e anzi nelle stories successive di entrambi, i due si stanno godendo l’estate insieme con serenità.

