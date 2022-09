Il primo discorso del nuovo Re Carlo III (VIDEO)

1 Carlo III parla per la prima volta in veste di Re

Oggi alle 19, ora italiana, Carlo III ha rilasciato il suo discorso al Regno per la prima volta in veste di Re. Ha accettato ovviamente questo ruolo e ha presentato la moglie Camilla come Regina consorte.

Da sottolineare la sua frase: “Sarò al vostro servizio fino alla fine”. Il discorso ha ricordato quello della madre Elisabetta del 1947, quando ha promesso di dedicare l’intera vita al servizio della nazione. “Ripeto la sua promessa, sarò al vostro servizio fino alla fine”, ha spiegato Carlo. “Prometto di garantire la Costituzione e i suoi valori finché Dio vorrà mantenermi in vita”.

Carlo III ha anche ricordato la madre sovrana come “una fonte di ispirazione ed esempio”. La regina Elisabetta “ha compiuto sacrifici e la sua dedizione come sovrana non ha mai ceduto nei momenti di gioia e tristezza. Tutti noi le dobbiamo moltissimo”, ha sottolineato. Ha aggiunto che questo è un momento di cambiamento. E ha anche ringraziato Camilla: “Conto sull’amore della mia adorata Camilla e sulla sua devozione al dovere”.

Subito dopo aver citato Camilla, Carlo ha anche annunciato alla nazione la nomina di William, suo primogenito e nuovo erede al trono, come “principe di Galles” e di Kate come Principessa di Galles. A William e Kate passa il ducato di Cornovaglia. Nel suo discorso Carlo III ha anche parlato del secondo figlio: “Provo affetto per Harry e Meghan, spero che continuino a costruire la loro vita oltreoceano”.

Potete vedere tutto il discorso QUI su Raiplay con la traduzione in simultanea.

