Federica Pellegrini e Matteo Giunta, violente liti e gelosie: cosa è accaduto

1 Litigi tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Da poco Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono marito e moglie, sono infatti convolati a nozze il 27 agosto. Quindi l’ex campionessa di nuoto è stata raggiunta dal quotidiano Il Corriere per raccontare un po’ com’è la vita matrimoniale. Come riporta il sito Gossip e TV, Federica ha detto che Matteo è il suo opposto. Ed è per questo motivo che si combaciano bene. Con lui è impossibile litigare ed infatti i litigi li inizia sempre a lei.

A tal proposito, la nuotatrice ha rivelato che cerca proprio lo scontro: “Ogni tanto, io innesco perché, fisiologicamente, ho bisogno di litigare: fa bene, ti sfoghi, resetti, ricominci da capo. Ho tirato su delle litigate per cavolate incredibili, solo per chiuderlo in un angolo e vedere una sua reazione”

Ed è proprio da qui che Federica Pellegrini ha raccontato una litigata che c’è stata tempo fa davvero per futili motivi. Lei si trovava a Formentera con le sue amiche e Matteo non si faceva sentire molto. Il motivo è che voleva lasciarla tranquilla a divertirsi con le sue amiche, ma la Pellegrini non era della stessa opinione. Lei era convinta che lui non fosse preoccupato e geloso. Ha così innescato un litigio chiedendogli anche se a lui importasse di quello che lei stava facendo.

Da questo aneddotto un po’ sconvolgente la campionessa ha ammesso anche di essere gelosa e di controllare il marito. Ecco cosa ha rivelato…