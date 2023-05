Chi è Carlo Motta, fidanzato di Helena Prestes? Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 8 Maggio 2023

Fisico scolpito e sguardo magnetico. Carlo Motta a L’Isola dei Famosi si è fatto conoscere come il fidanzato di Helena Prestes. Ma chi è e cosa sappiamo sul suo conto? Dall’età alla carriera e vita privata, il flirt con Dayane Mello e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Carlo Motta

Nome e Cognome: Carlo Motta

Data di nascita: 1985

Luogo di nascita: Monza

Età: 37 anni

Altezza: 1 metro e 87 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: modello

Fidanzata: Carlo è fidanzato con Helena Prestes

Figli: Carlo non ha figli

Tatuaggi: Carlo non ha tatuaggi

Profilo Instagram: @mottacarlo

Carlo Motta età e biografia

Apriamo il pezzo subito con la biografia del modello Carlo Motta. Chi è e quanti anni ha? Partiamo con il dire che è nato a Monza nel 1985, ma non abbiamo la sua data di nascita completa. Possiamo dirvi però che ha 37 anni d’età.

Non conosciamo il suo peso, ma sappiamo la sua altezza. Carlo infatti è alto 1 metro e 87 centimetri. Come dicevamo è un modello e lavora per diversi brand.

Vita privata

Cosa conosciamo a proposito della vita privata di Carlo Motta?

Purtroppo le informazioni sono davvero molto scarse. Dovrebbe avere però due sorelle, Alessandra e Silvia. Siamo in grado di dirvi che la sua fidanzata è famosa. Parliamo della modella e influencer brasiliana, Helena Prestes. La loro relazione è emersa durante la terza puntata de L’Isola dei Famosi 2023, come vedremo in seguito.

Ma non solo, perché pare che lo scorso anno Carlo Motta sia stato avvistato in compagnia di Dayane Mello. Si è sospettato che i due stessero insieme e fosse in corso un flirt, mai confermato ufficialmente.

Tra le altre cose sappiamo che vive a Como.

Dove seguire Carlo Motta: Instagram e social

Sui social chi volesse può seguire Carlo Motta e restare sempre aggiornato su tutto ciò che lo riguarda. Basta essere iscritti a Instagram, andare sulla barra di ricerca e digitare il suo nome.

Nel suo profilo, molto curato, a oggi è presente un buon numero di follower, sui 4570 circa. Nel suo account il modello condivide tutto ciò che lo riguarda. Troviamo scatti e momenti di vita privata ma non solo. In alcuni di essi mette in mostra il suo fisico scolpito.

Molte delle immagini presenti sul suo profilo sono legate a servizi fotografici per vari brand, tra i più importanti e conosciuti in Italia e all’estero.

Cosa siamo in grado di dirvi sulla sua carriera invece?

Carriera

A proposito della carriera di Carlo Motta, fidanzato di Helena Prestes, sappiamo che è un modello e che ha intrapreso un corso di studi in economia.

Posa per diversi importanti brand e nel suo profilo social è possibile scovare anche di quali si tratta. Da marchi d’abbigliamento e non solo.

Carlo Motta a L’Isola dei Famosi

Durante la puntata del 2 maggio de L‘Isola dei Famosi Carlo Motta è intervenuto in studio dopo essere stato chiamato in causa da Ilary Blasi.

Qui Carlo Motta e la naufraga sono usciti allo scoperto, parlando della loro relazione. Lei direttamente dalla zona nomination, lui ospite in studio. Il modello si è presentato come un suo “amico speciale”. Lei però durante i giorni precedenti aveva parlato di lui, sostenendo sentisse davvero molto la mancanza. Chiacchierando con i suoi compagni ha proprio fatto il nome di Carlo.

In diretta poi quando Helena Prestes ha scoperto della presenza in studio di Carlo Motta non è riuscita a contenere la gioia e i due si sono dichiarati davanti alle telecamere, confermando così di essere fidanzati. Ilary Blasi li ha messi alle strette e loro sono usciti allo scoperto.

Durante la puntata dell’8 maggio ha riservato un’altra sorpresa per Helena.