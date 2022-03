Chi è Helena Prestes? Età, altezza, fidanzata e Instagram

Ciò che sappiamo su Helena Prestes, concorrente a Pechino Express 2022. Età, altezza, se è fidanzata e Instagram.

Chi è Helena Prestes

Nome e Cognome: Helena Prestes

Data di nascita: 1991

Luogo di Nascita: San Paolo (Brasile)

Età: 31 anni

Altezza: 1 metro e 80 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: modella e attrice

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: non ha figlia

Tatuaggi: Non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @helenaprestess

Helena Prestes età, altezza e biografia

Chi è Helena Prestes, concorrente a Pechino Express 2022? Non abbiamo molte informazioni sulla modella e attrice. Non sappiamo, infatti, la sua data di nascita. Dovrebbe essere nata nel 1991, quindi la sua età è di 31 anni.

Nessun dettaglio nemmeno circa il peso o i genitori. L’altezza è pari a 1 metro e 80 centimetri. Sappiamo, però, che ha due sorelle. Nel sito da lei creato racconta quanto segue sul suo passato:

“Ho lasciato casa per un’audizione a basket, sono passata. Due anni e mezzo dopo ho passato l’audizione come modella. E ho lavorato in un negozio chiamato “Lojas Renner” a San Paolo.

In seguito ho cambiato professione. Anche se mi piaceva davvero giocare a basket, ho dovuto aiutare mia madre e le mie due sorelle. Oggi sono una modella a tempo pieno. Viaggio, incontro persone fantastiche in giro per il mondo“.

Helena Prestes, poi, rivela di essere sempre stata appassionata del mondo del fashion. Soprattutto grazie alla madre, alla quale rubava sempre i vestiti per i casting. Tra le sue grandi passioni c’è anche lo yoga. Dove vive oggi? A Milano.

Vita privata: Helena Prestes è fidanzata?

Cosa sappiamo della vita privata di Helena Prestes, concorrente di Pechino Express 2022, dal punto di vista sentimentale? L’attrice a quanto pare ci tiene alla sua privacy. Sui social o nelle interviste, infatti, non ha mai lasciato intendere di essere fidanzata.

Ad oggi, infatti, dobbiamo ipotizzare che non abbia un fidanzato. Rimaniamo in attesa di maggiori news.

Dove seguire Helena Prestes: Instagram e social

Dove poter seguire Helena Prestes, così da rimanere sempre aggiornati sempre sul suo percorso a Pechino Express 2022. Ha diversi account social. Si parte, per esempio da Twitter con oltre 13mila follower, ma anche un canale YouTube da più di 4mila iscritti. Qui troviamo vari video di fashion e beauty.

Oltre al sito Internet già citato, poi, è presente anche un profilo TikTok con quasi 9mila seguaci. Infine troviamo Instagram, all’interno del quale vediamo scatti professionali o selfie. Spesso la vediamo in compagnia dell’amica Dayane Mello.

Ecco, ora, qualche dettaglio in più sulla sua carriera…

Carriera

La carriera di Helena Prestes, prima di Pechino Express nel 2022, ha avuto inizio quando era molto giovane, a 16 anni. Dopo aver abbandonato il basket per aiutare la famiglia, infatti, diventa una modella a tempo pieno. Inizia il suo attuale lavoro in un negozio di San Paolo chiamato “Lojas Renner“.

A questo punto il suo percorso è in ascesa. Oggi viaggia in tutto il mondo. Tra le attività che pratica c’è anche lo yoga, diventando insegnante di tale disciplina. In più sta tentando di seguire il suo sogno di diventare un’attrice. La moda è sempre stata nella sua vita.

Ma andiamo, ora, a vedere qualche informazione in più sulla sua partecipazione a Pekin Express nel 2022…

Helena Prestes a Pechino Express 2022

Helena Prestes, insieme a Nikita Pelizon, partecipa a Pechino Express 2022 in onda su Sky. La trasmissione prende il via il 10 marzo e sul profilo Instagram della modella possiamo trovare delle Stories in evidenza all’interno delle quali le due concorrenti rispondono ad alcune domande della produzione.

Il percorso di questa nona edizione prevede un viaggio nel Medio Oriente. Vengono toccati, infatti, 4 Stati: Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. Si partirà, quindi, dalla Cappadocia per attraversare Istanbul raggiungendo Samarcanda lungo la Via della Seta.

Per quanto riguarda il regolamento, come riporta anche il sito TVBlog, Helena Prestes e tutti gli altri hanno a disposizione solo un euro al giorno in valuta locale. In questa stagione di Pechino Express, però, si muovono anche con il dromedario.

Vengono inseriti, poi, anche dei traguardi intermedi. Le prime tre coppie che li raggiungono si sfidano per l’immunità. Chi vince la puntata può scegliere chi eliminare tra le due coppie arrivate ultime.

I concorrenti di Pechino Express 2022

Andiamo a vedere, adesso, le altre coppie di concorrenti di Pechino Express 2022 oltre a quella formata da Helena Prestes e Nikita Pelizon. La lista completa:

Il percorso di Helena a Pechino Express 2022

Il percorso di Helena Prestes a Pechino Express 2022 ha inizio giovedì 10 marzo. La nona stagione, per la prima volta nella storia del programma d’avventura, andrà in onda su Sky. A condurre Costantino della Gherardesca.

Vedremo come se la caverà in coppia con Nikita Pelizon. La loro squadra si chiama “Italia-Brasile“.

1° settimana: Arrivate ultime alla primissima prova, il loro percorso nel programma prosegue, ma devono fare attenzione alle prossime puntate. (IN AGGIORNAMENTO)

