1 Al Grande Fratello Vip 5 sta per arrivare Carlotta Dell’Isola come nuova concorrente. I Vipponi però non la conoscono: scopriamo il perché

Come sappiamo, per via dell’allungamento del Grande Fratello Vip 5, nelle prossime settimane arriveranno in casa nuovi concorrenti, pronti a mettersi in gioco con questa esperienza. Tra essi pare ci sia nientemeno che Carlotta Dell’Isola, protagonista assoluta dell’ultima edizione di Temptation Island. L’ex volto del programma condotto da Alessia Marcuzzi ha infatti ottenuto un successo pazzesco e in breve ha conquistato il cuore del pubblico, al punto da attirare l’attenzione anche degli autori del Grande Fratello Vip. A svelare il suo arrivo in casa è stato qualche giorno fa Gabriele Parpiglia, che a Casa Chi ha affermato:

“Il direttore Alfonso Signorini ci ha dato un input per indagare e da quell’input è venuto fuori un nome: Carlotta Dell’Isola. So che Carlotta, compagna di Nello, è stata contattata per il Grande Fratello Vip. Carlotta recentemente è stata anche al Maurizio Costanzo Show ed è venuta fuori per la sua simpatia, ricorda un po’ la Ilary Blasi degli esordi. Sia per somiglianza fisica, sia per simpatia”.

In molti attendono con ansia l’arrivo di Carlotta Dell’Isola al Grande Fratello Vip 5, e di certo ne vedremo delle belle dopo il suo ingresso. Tuttavia i Vipponi che sono in casa dal primo giorno non possono conoscere Carlotta. Perché? Il motivo è semplice. Quando è partita su Canale 5 la prima puntata di Temptation Island, con protagonista la Dell’Isola, il reality di Alfonso Signorini era già iniziato da due giorni! I concorrenti dunque non hanno avuto modo di fare la conoscenza di Carlotta come il resto del pubblico, e certamente inizialmente saranno spiazzati dal suo arrivo.

Ciò nonostante con ogni probabilità la Dell’Isola non avrà problemi nel relazionarsi coi concorrenti del Grande Fratello Vip 5, e sicuramente saprà creare dinamiche interessanti. Nel mentre a criticare duramente l’arrivo di Carlotta all’interno del reality è stata un’ex fidanzata di Temptation Island. Rivediamo cosa è accaduto.