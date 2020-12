1 Stando alle accuse di Sofia Calesso, Carlotta Dell’Isola non poteva partecipare al Grande Fratello Vip per via di un contratto con Temptation Island

L’arrivo di Carlotta Dell’Isola al Grande Fratello Vip 5 ha scatenato non poche polemiche. Come sappiamo infatti qualche giorno prima dell’ingresso in casa dell’ex volto di Temptation Island a parlare è stata Sofia Calesso, che ha preso parte all’edizione estiva del reality targato Fascino. Quest’ultima ha lanciato precise accuse a Carlotta, facendo anche pesanti insinuazioni. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Come mai le è stata regalata tutta questa esposizione mediatica? Maria mi sembra abbia detto una volta in trasmissione “che Carlotta fosse la sua preferita” e anche per questo non credo sia casuale la sua presenza in tv. […] “Carlotta conosceva Alessia Marcuzzi ancor prima del reality tramite l’ex fidanzato Facchinetti. Addirittura Carlotta dovrebbe far parte proprio della sua agenzia. Sono contenta per lei se avrà successo, anzi nei suoi confronti nn ho assolutamente nulla. Ma mi da fastidio che ad alcuni vengano date più opportunità per una questione di conoscenze. Questo non lo penso solo io ma anche altri della mia edizione, ma non hanno il coraggio di parlare”.

Adesso come se non bastasse Sofia Calesso torna all’attacco e svela un altro inedito retroscena. Nel corso di un’intervista per SuperGuida TV, l’ex fidanzata del reality, dopo aver ammesso di aver ricevuto minacce per via delle sue dichiarazioni, ha raccontato che Carlotta Dell’Isola non poteva partecipare al Grande Fratello Vip 5 per via di un contratto con Temptation Island! Queste le parole di Sofia in merito:

“Sto attraversando un momento molto particolare perché in queste settimane mi stanno arrivando molte minacce. Non posso fare nomi e cognomi anche se sarò pronta a farli qualora ci fosse bisogno. Mi sto consultando anche con un avvocato. Ho dato a Carlotta della raccomandata perché c’è un contratto che non è ancora scaduto e siccome a noi che abbiamo partecipato a “Temptation Island” ci hanno vietato di sponsorizzare e fare pubblicità mi sono chiesta perché a lei fossero state concesse determinate opportunità. Non sono ipocrita. Io ho partecipato al programma per i sentimenti ma se venissero fuori possibilità lavorative le prenderei in considerazione. Se fosse entrata al Grande Fratello Vip a metà gennaio o a febbraio nessuno le avrebbe detto nulla”.

Ma non è tutto. Scopriamo cosa aggiunge Sofia Calesso su Carlotta Dell’Isola.