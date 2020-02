Tra le protagoniste di questo Grande Fratello Vip 4 c’è senza dubbio Carlotta Maggiorana. Come sappiamo, la giovane Miss Italia fin dal primo momento ha cercato di dare il massimo per viversi questa esperienza a pieno. Tuttavia già da qualche giorno pare che qualcosa sia ad un tratto cambiato. La gieffina, infatti, ha mostrato un certo malessere, facendo intendere di voler abbandonare il gioco, non riuscendo più a sopportare la pressione e volendo tornare dalla sua famiglia. A quel punto, Carlotta ha pregato i suoi compagni di nominarla, e nel corso dell’ultima puntata del reality i concorrenti hanno così mandato la Maggiorana al televoto settimanale. Ciò nonostante, adesso, la protagonista del programma ha deciso di tornare a parlare, lanciando un appello al pubblico.

Carlotta Maggiorana, sfogandosi con Patrick Ray Pugliese, ha svelato di aver chiesto ai telespettatori di eliminarla. La Miss Italia vuole infatti lasciare la casa del Grande Fratello Vip 4, non stando più bene. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Domani voglio tornare a casa. Non so se mi aiuteranno, lo spero. Ho detto quello che sento. Ho fatto il mio percorso, ho dato tutta me stessa, ma non sto più bene fisicamente, quindi spero che domani il pubblico mi voti, perché voglio tornare a casa. Ho detto quello che penso. Io qui non riesco a starci per come sono messa fisicamente. Purtroppo non mi passa, quindi mi sono sfogata e ho detto qual è la cosa che voglio”