Tutto ciò che c’è da sapere su Carlotta Maggiorana, una delle concorrenti del GF Vip: l’età, il peso, figlio e matrimonio, Miss Italia 2018 e dove seguirla su Instagram.

Carlotta Maggiorana età altezza e peso

Nata a Montegiorgio (Fermo) il 3 Gennaio 1992, l’età di Carlotta Maggiorana è di 28 anni. La sua altezza è di 172 cm per un peso pari a 55 kg.

Dopo aver lasciato la sua città natia, si è trasferita a Cupra Marittima. Ha studiato presso il Liceo Socio Pedagogico e dopo il diploma, grazie alla grande passione per la danza ha frequentato l’Accademia Nazionale di Danza.

Ma vediamo altre curiosità circa la sua vita privata…

Figlio e matrimonio

Altre news circa la vita privata di Carlotta Maggiorana sappiamo che è sposata con il noto costruttore edile, Emiliano Pietrantoni. Si sono conosciuti quando lei aveva 17 anni e lui 30, ma la differenza d’età non è mai stata un problema per loro. I due hanno celebrato il matrimonio nel 2017.

Attualmente però non hanno alcun figlio.

Miss Italia 2018

La maggiore popolarità nel nostro Paese per Carlotta Maggiorana è arrivata nel 2018, quando ha partecipato a Miss Italia. Con la sua bellezza e personalità ha conquistato tutti, riuscendo così a conquistare lo scettro e coroncina di reginetta dell’anno.

Ma non è la sua unica esperienza televisiva. Più volte infatti l’abbiamo vista nel piccolo schermo. Ad esempio è stata valletta di Paperissima e del Mondiale di Superbike. Il vero e proprio esordio però è avvenuto nel 2011 quando ha preso parte ad Avanti Un Altro, programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti e ha anche partecipato al programma estivo, Veline.

Tra l’altro non tutti sanno ma Carlotta ha recitato nel film Tre Of Life con Brad Pitt e Sean Penn, oltre alla commedia di Leonardo Pieraccioni. Anche se c’è da dire che tutti si sono affezionati maggiormente a lei per aver partecipato a Miss Italia 2018.

Carlotta Maggiorana al GF Vip

Rispetto ad altri, il nome di Carlotta Maggiorana è emerso solo negli ultimi giorni prima dell’inizio ufficiale del GF Vip, condotto da Alfonso Signorini. Insieme a lei ci sono altri 18 concorrenti più 4 ex dell’edizione Nip degli anni scorsi.

Sarà quasi certamente un’edizione davvero molto interessante dove si incrociano svariate personalità. Carlotta tra le colonne di TV Sorrisi e Canzoni ha spiegato ai lettori cosa l’ha spinta a partecipare al reality di Canale 5. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Ho deciso di partecipare perché credo sia una vetrina importante. Insieme a me porterò alcuni oggetti a cui sono affezionata come il mio cuscino, la foto con mio marito e na catenina. A spaventarmi c’è il fatto di non poter sentire i miei familiari e il dover condividere ogni cosa con tutti gli altri inquilini”.

Intanto però si augura che gli altri concorrenti possano apprezzare la sua solarità, spontaneità e altruismo. Tra l’altro di se stessa dice di essere una maniaca dell’ordine e ama cucinare, dunque gli altri concorrenti dovranno stare piuttosto attenti.

Si augura che la partecipazione al Grande Fratello Vip possa aprirle ulteriormente le porte al mondo dello spettacolo: vorrebbe infatti recitare in un film o presentare un programma. Diciamo che ha grandissime ambizioni.

Infine ecco dove è possibile seguire Carlotta Maggiorana su Instagram…

Dove seguire Carlotta Maggiorana su Instagram

Grazie ad una ricerca sul web è possibile seguire Carlotta Maggiorana su Instagram. La Miss Italia 2019 detiene un account ufficiale che gestisce personalmente e dove condivide, per la maggiore, foto di shooting fotografici.

Tramite il suo profilo, però, siamo in grado di dirvi che ama la palestra e la danza. Non vi sono invece grandi informazioni circa la sua vita privata, poiché sotto questo punto di vista tende ad essere particolarmente riservata.

In attesa di conoscerla meglio al Grande Fratello Vip, queste sono alcune curiosità che abbiamo raccolto su di lei. A Carlotta facciamo il nostro migliore in bocca al lupo per questa esperienza.

Novella 2000 © riproduzione riservata.