Quest’anno a partecipare alla nuova edizione di Tale e Quale Show c’è anche Carmen Di Pietro. La showgirl così nel corso della prima puntata ha vestito i panni di Donatella Rettore e la sua performance è già diventata iconica. Malgioglio però la stronca.

La performance di Carmen Di Pietro

Tale e Quale Show è tornato su Rai 1! Questa sera infatti sta andando in onda la prima puntata della nuova edizione del talent show, ancora una volta condotto da Carlo Conti. Quest’anno come sappiamo tra gli 11 concorrenti in gara c’è anche Carmen Di Pietro, che ha deciso di mettersi alla prova con questa nuova esperienza. Da giorni dunque i fan del programma si stanno chiedendo come ci avrebbe stupito l’ex Vippona del Grande Fratello Vip e naturalmente le aspettative non sono state deluse.

Nel corso della prima puntata infatti Carmen ha vestito i panni di Donatella Rettore, esibendosi con la celebre e iconica Cobra. L’esibizione della Di Pietro ha prontamente fatto divertire l’intero pubblico e il web e in breve ha fatto il giro dei social. Poco dopo però a dire la loro sono stati i giudici.

cosa diavolo ho appena sentito

Carmen Di Pietro/Rettore #taleequaleshow pic.twitter.com/fgFCrn3blg — antonioulix (gf/sanremo/eurovision) (@antonioulix) September 20, 2024

A prendere per primo parola è stato Cristiano Malgioglio, che ha letteralmente massacrato Carmen Di Pietro, affermando: “Io spero che ci sia la Polizia. Ma cosa ho fatto di male per ascoltare questa voce? Una delle voci più terrificanti che abbia mai ascoltato nella mia vita. Avrei preferito il morso di un comodo che ascoltare te”.

Poco dopo però tra le risate generali Cristiano ha aggiunto: “Carmen sarà il successo di questo programma”.