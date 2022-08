Cosa tiene in borsa Carmen Di Pietro

Carmen Di Pietro ha preso parta all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi insieme al figlio Alessandro Iannoni. Anche se il reality è ormai finito da diversi mesi, probabilmente l’esperienza ha lasciato il segno perché la showgirl ha svelato che adesso non può fare a meno che portarsi dietro una cosa ben specifica. Nel corso di un’intervista a Tele Sette, come riporta anche il sito Gossip e TV, ha rivelato che nella sua borsa ormai non può mancare del cibo. Un pacchetto di cracker o della frutta: “Non li mangio ma mi dà sicurezza sapere di avere del cibo con me“.

Ha affermato che questa esperienza l’ha sicuramente cambiata anche se vorrebbe partecipare alla versione spagnola. Però ha posto una condizione ben precisa: “Come inviata sì, ma come concorrente mi sa che per qualche anno devo mettermi in pausa“. Tra l’altro ha anche dichiarato che le piacerebbe molto prendere parte anche a Uomini e Donne. Per tale ragione qualche tempo fa ha lanciato un appello a Maria De Filippi: “Certo che ci andrei. Facciamo un appello a Maria De Filippi, è una trasmissione che seguo tutti i giorni e che mi piace tanto“.

Nel corso de L’Isola dei Famosi Carmen Di Pietro e Luca Daffrè hanno scherzato in merito al mettersi insieme. Anche se la showgirl ha detto: “Luca? No, non è il mio ideale di uomo, a me piacciono quelli con un po’ di pancetta, non proprio i palestrati diciamo. Al momento non sono fidanzata, devo andarli a cercare con il lanternino. Se qualcuno mi dicesse dove stanno gli uomini io ci vado volentieri“.

Vedremo che cosa accadrà nel futuro di Carmen, se la vedremo in qualche altro programma nella prossima stagione televisiva. Continuate, nel frattempo per non perdervi tante altre news e aggiornamenti sul mondo dello spettacolo e i vostri Vip preferiti.

