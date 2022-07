1 Carmen si candida per L’Isola dei Famosi spagnola

Per molti Carmen Di Pietro è la vincitrice morale di quest’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. La sua travolgente simpatia ha contagiato davvero tutti! Tornata da poco in Italia, dove si è subito rimessa a lavoro (non c’è tempo per concedersi troppo riposo), la showgirl ha avuto modo di rilasciare un’intervista a Fanpage.it, dove ha parlato di diversi argomenti e svelato curiosi aneddoti.

Le è stato chiesto se le piacerebbe prendere parte a Supervivientes, ovvero L’Isola dei Famosi in Spagna. Lei ha dichiarato che lo farebbe, non ora chiaramente ma in futuro perché no. Il tutto, però, a una precisa e chiara condizione. Quale? A raccontarlo è stata proprio Carmen Di Pietro ai microfoni di Fanpage.it: «Come inviata sì, ma come concorrente mi sa che per qualche anno devo mettermi in pausa», ha spiegato.

Ma non è di certo finita qui. Dopo aver partecipato alla seconda edizione da sola, a quest’ultima con suo figlio Alessandro Iannoni, pare che Carmen Di Pietro potrebbe ripetere l’esperienza anche nel nostro reality tra qualche anno. Sua figlia Carmelina, infatti, da casa ha seguito con attenzione le imprese sue e di Alessandro e pare esserne rimasta colpita, tanto da proporle di poterci andare insieme tra 5 anni circa: «Però mai dire mai, mia figlia Carmelina, di 13 anni, appena rientrata mi ha detto: “Mamma, fra 5 anni sono maggiorenne e ci andiamo insieme”. Quindi chi lo sa, non c’è due senza tre».

Insomma semmai Telecinco avesse bisogno di un’inviata, Carmen Di Pietro si dice disponibile! La stessa non esclude nemmeno un possibile ritorno in Honduras da concorrente in futuro. Che ne pensate? Vi piacerebbe vedere la showgirl in queste vesti? Diteci cosa ne pensate!

