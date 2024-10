Grandi risate questa sera a Tale e Quale Show 2024! Nel corso della quarta puntata infatti Massimo Bagnato e Biagio Izzo hanno imitato Al Bano e Romina Power, facendo divertire tutto il pubblico.

Massimo Bagnato chiama Biagio Izzo

Questa sera sta andando in onda su Rai 1 la quarta puntata di Tale e Quale Show 2024 e tra un’esibizione e l’altra non sono mancate grosse risate. Massimo Bagnato infatti ha dovuto imitare due grandi icone della musica italiana: Al Bano e Romina Power. Per l’occasione così il celebre comico ha avuto l’opportunità di chiamare un volto amico per accompagnarlo in questa performance che si è subito preannunciata iconica. Massimo ha dunque scelto di assoldare nientemeno che Biagio Izzo, al quale è da tempo legato.

Ovviamente fin dal primo momento non sono mancare le risate e da subito i due hanno simpaticamente bisticciato per stabilire chi dovesse vestire i panni di Al Bano e chi invece quelli di Romina. A interpretare Carrisi è stato però proprio Bagnato, mentre Izzo ha dovuto imitare la Power. Una volta sul palco la coppia di comici ha fatto sbellicare il pubblico e non è mancata anche la standing ovation.

è stata fatta di nuovo la storia con Romina e Albano grazie Biagio Izzo 😂#taleequaleshow pic.twitter.com/WbZGQmi797 — Francesca 🧑🏽‍🚀 (@_cielodiperle) October 11, 2024

L’epica imitazione di Massimo Bagnato e Biagio Izzo di Al Bano e Romina Power ha fatto divertire anche i giudici, che hanno pienamente promosso la performance.

Il video del momento nel mentre in pochi minuti è diventato virale sui social e ovviamente non sono mancati i commenti ironici degli utenti.