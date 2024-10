Carmen Di Pietro, per la terza puntata di fila, è stata forse la vera protagonista di Tale e Quale Show. La sua esibizione, insieme a Valeria Marini, sulle note del brano di Paola e Chiara ha fatto divertire tutto il pubblico, ma non sono mancati i commenti ironici di Cristiano Malgioglio.

Carmen Di Pietro e Valeria Marini imitano Paola e Chiara

La scorsa settimana Carmen Di Pietro era stata accompagnata da Roberto Ciufoli in un’imitazione divertentissima sulle note di ‘Sesso e samba‘ di Gaia e Tony Effe. La concorrente aveva imitato la cantante di Amici ottenendo un risultato che ha portato una risata sulla bocca di tutti.

Tuttavia, la showgirl ha ricevuto da parte dei giudici dei punteggi molto bassi ed è finita in fondo alla classifica. Nella terza puntata ha deciso di riprovarci è ha cantato ‘Vamos a bailar‘ di Paola e Chiara insieme a Valeria Marini. Qui sotto possiamo vedere il video della performance completa.

💃 "Vamos a bailar, esta vida nueva!"



Carmen Di Pietro e Valeria Marini interpretano Paola e Chiara a #taleequaleshow pic.twitter.com/oIjx3XVJ6V — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 4, 2024

A un certo punto è stato il momento per la giuria di esprimere il proprio parere. Molti i commenti ironici sul modo in cui hanno cantato e Cristiano Malgioglio non si è lasciato scappare l’occasione per una spiritosa frecciatina: “Dopo averle ascoltate ho bisogno di una tecnica di rilassamento, è stato un incubo. Mai ascoltata una cosa così. Ho trovato un disastro, un terremoto“.

Voi cosa ne pensate? Vi ricordiamo che, nel caso in cui vi doveste perdere la diretta su Rai 1, potrete recuperare la terza putata di Tale e Quale Show (così come l’esibizione di Carmen Di Pietro, su RaiPlay.