1 Carmen Di Pietro scatena l’ironia del web

L’Isola dei Famosi in questa edizione ci ha regalato una valanga di momenti divertenti. Uno di questi riguarda Carmen Di Pietro, classificata terza, che prima di congedarsi si è sottoposta all’ennesima prova. Dopo aver rivissuto un video con alcuni degli episodi più iconici in Honduras, la showgirl è stata richiamata da Alvin per un’ultima fatica. Senza sapere però che, da lì a breve, avrebbe rivisto suo figlio Alessandro, volato da lei per riabbracciarla.

A sua insaputa dunque, si è svolta la prova. Il compito stavolta era quello di indovinare il contenuto sotto le tre cloche, ma da bendata. Dunque affidarsi solo al gusto e alle sue conoscenze culinarie. Così Carmen Di Pietro ha deciso di mettersi in gioco. Ha avuto modo di assaggiare il primo piatto e indovinare la pietanza: “È la lingua”, ha detto sicura. A seguire nella seconda cloche era presente invece del platano con crema al cioccolato!

Sempre da bendata Carmen Di Pietro ha dovuto scoprire anche il contenuto della terza cloche. Qui era presente per lei Alessandro, suo figlio. Dopo aver assaggiato gli ingredienti del piatto presente, Carmen ha iniziato a toccare per capire di cosa si trattasse con esattezza e ha cominciato a tirargli i capelli, come mostrato nella foto di copertina (QUI IL VIDEO), provocando delle buffe espressioni in Alessandro e l’ironia da parte del web.

Una volta capito che si trattava di suo figlio Alessandro, Carmen la prima cosa che gli ha chiesto, anziché come stai è stata: “hai pagato il condominio?“, facendo ridere tutti in studio e sui social. Continua…