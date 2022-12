NEWS

Andrea Sanna | 5 Dicembre 2022

GF Vip 7

L’attacco di Edoardo Donnamaria ad Antonino

Il rapporto tra Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese è ormai incrinato da tempo. Sebbene abbiano tentato di appianare le divergenze, i risultati sono stati del tutto scarsi e di tanto in tanto si sono ritrovati a discutere.

Dopo il recente scontro, Edoardo Donnamaria ha dichiarato di non aver per niente apprezzato il modo in cui Antonino Spinalbese si è comportato con Oriana Marzoli. Stando al suo pensiero il coinquilino si sarebbe preso gioco della venezuelana.

In piscina Edoardo Donnamaria si è sfogato con Nikita Pelizon e Luca Onestini: “Quello che ha fatto con Oriana è palese a tutti. A uno piace una, se la vuole tr***à e se la tr***a e poi con la scusa che sta qua dentro prende la scusa della battuta sulla figlia per dire che non è sensibile e non gli piace. Se l’è sco***a, non gli fregava un c***o e l’ha mandata a fanc**o. L’abbiamo fatto tutti mille volte penso sta roba qua. Quindi a me questo atteggiamento personalmente con una persona che è più coinvolta sentimentalmente. Non lo faccio più da quando sono stato male per la prima volta per amore e avevo 22-23 anni. Da lì non l’ho più fatto”.

Edoardo Donnamaria ha spiegato ancora: “Se dall’altra parte c’è una persona presa non ci vado a letto solo per quello. Io con lei (Antonella ndr) dicevo che questo è lo schema che ha usato lui. Non era vero che era preso, se la voleva sc*** e poi l’ha mandata a fanc***”.

Il forumista lucido anche sulla questione Oriana – Antonino e si è reso anche conto del fatto che Antonella difenda a priori il parrucchiere 🫢 #Gfvip pic.twitter.com/lGKmDl0Amw — Soqquadro (@gicarestik2) December 5, 2022

E ancora a riguardo Edoardo Donnamaria ha detto: “Secondo me è un atteggiamento sbagliato e una cosa che non si fa. Invece Antonella continuava a difenderlo e diceva che secondo lei è stato bravo a mollarla, perché avrebbe potuto usare la cosa della ship per andare avanti nel programma. Io continuavo a dire che è un comportamento di m***a uno che ti tr*** e poi il giorno dopo ti manda a fanc***. Specie se te sei presa. Poi se ne esce e mi dice che se fossi stato al suo posto avrei fatto anche di peggio. Dici a me così? Mi mandi al manicomio così. Lì ho sbroccato e me ne sono andato”. (VIDEO CLICCANDO QUI)

Insomma Edoardo Donnamaria non si è risparmiato a riguardo e continua a sostenere che l’atteggiamento di Antonino Spinalbese con Oriana Marzoli sia stato scorretto.