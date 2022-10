La caduta di Carmen Russo al GF Vip

Questa puntata del GF Vip è carica di emozioni. Prima di tutto abbiamo visto una lettera scritta da Marco Bellavia a tutti i coinquilini. In seguito Giovanni Ciacci e Ginevra Lamborghini hanno rivelato di essere stati a loro volta vittime di bullismo nella vita quotidiana. Poi c’è stato uno scontro molto acceso tra Sara Manfuso e Alfonso Signorini, il quale ha portato il conduttore a cacciare la vippona dallo studio.

Ciò che però ha fatto molto ridere il pubblico è stato un fatto imprevisto che ha coinvolto Carmen Russo, ormai ospite fisso delle puntate della settima edizione del reality. Signorini l’ha chiamata in mezzo allo studio per parlarle un attimo. Lei si è alzata, ma non ha visto un gradino ed è caduta, facendo una capriola e rialzandosi come se niente fosse successo. Qui sotto possiamo vedere il video.

la caduta di carmen russo #gfvip pic.twitter.com/8ZtZ7ncIkD — gfvip out of context (@oocGFVIP) October 6, 2022

Alfonso ha detto: “Vedo una meravigliosa Carmen Russo. Vieni qui“. Lei è caduta e anche se stava ridendo le è stato chiesto: “Ti sei fatta male?“. La ballerina ha replicato: “ Lo faccio tutti i giorni… Ma no, no. Non avevo visto il gradino. Ma guarda un po’. Lo vedi che le gambe non reggono più? Ma guarda. Chiedimi il mio sentiment… Un sentiment rock, come i Maneskin. Vado a rimettermi a posto le gambe, dai. Scusa, ciao“. Tutto bene, perciò, nessuno si è fatto male. E più tardi la vedremo esibirsi nel suo solito balletto a fine serata.

La puntata la potrete recuperare su Mediaset Infinity. Si tratta, come sappiamo, di una piattaforma streaming del tutto gratuita. Non dovrete pagare alcun abbonamento ma solo inserire la vostra mail o accedere tramite Facebook. Seguiteci per tante altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.