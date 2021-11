1 Carmen Russo vs Manila Nazzaro

Aumentano le tensioni nella casa del Grande Fratello Vip 6. Come sappiamo nel corso dell’ultima puntata Carmen Russo è finita al televoto, e a nominare la showgirl è stata anche Manila Nazzaro. Negli ultimi mesi le due hanno hanno stretto un bel rapporto di amicizia, per questo motivo proprio Carmen è rimasta sorpresa e a tratti delusa del voto dell’ex Miss Italia. La Russo così alcune ore fa si è sfogata con Miriana Trevisan, e durante la chiacchierata ha parlato proprio di Manila. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Biccy:

“Non è tanto la nomination che mi ha dato fastidio, ma la motivazione. Piano, piano uno si nomina e si elimina. Se io ieri avessi nominato Manila, anche lei sarebbe stata in nomination. Io non l’avrei proprio nominata. Lei mi diceva che ero un esempio e poi mi ha nominata. Non me la sarei mai aspettata la sua nomina sono sincera. Per quello che ha fatto sono rimasta sorpresa e ci sono rimasta male è tutto. Se tutti si lamentano delle sue motivazioni significa che sono un po’ strane”.

Tuttavia proprio Manila Nazzaro passando per il soggiorno ha ascoltato le parole di Carmen Russo. In seguito così l’ex Miss Italia ha deciso di avere un confronto con la showgirl, tuttavia i toni si sono scaldati e tra le due è partita una vera e propria lite. Proprio Manila infatti è letteralmente esplosa e ha così espresso il suo punto di vista. Ecco cosa ha affermato la Nazzaro (QUI per il video):

“Stamattina sono passata e ho sentito delle cose. Ho beccato una frase che a me fa rabbrividire. Devo essere onesta Carmen, soprattutto detta da una donna di esperienza come te. Non potevo nominare gli altri, ho fatto una scala di rapporti. Non che con te non abbia rapporto, ma è diverso”.

Ma non è tutto. Manila Nazzaro infatti ha proseguito il suo sfogo verso Carmen Russo, che nel mentre ha cercato di dire la sua. Andiamo a scoprire cosa è accaduto.