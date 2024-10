Quest’anno a prendere parte alla nuova edizione del Grande Fratello sono le Non è la Rai, il trio formato da Eleonora Cecere, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo. Ma sapete che lavori facevano le tre dopo la fine del programma e prima di varcare la porta rossa? Andiamo a scoprirlo.

Che lavori facevano le Non è la Rai

C’è grande attenzione sulla nuova edizione del Grande Fratello, che ormai è partita da un mese. Quest’anno a far parte del cast del reality show ci sono anche le Non è la Rai, il trio formato da Eleonora Cecere, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo, che in queste settimane sono spesso finite al centro dell’attenzione mediatica. Come tutti ben sappiamo, le showgirl hanno partecipato negli anni ’90 al celebre programma di Gianni Boncompagni, ottenendo un successo da far girare la testa.

Tuttavia col passare del tempo, dopo la fine dello show e col trascorrere degli anni, Eleonora, Ilaria e Pamela hanno dovuto reinventarsi e così si sono rimboccate le maniche, cambiando totalmente vita e sparendo per lungo tempo dal mondo dello spettacolo.

Ma che lavori facevano dunque le Non è la Rai dopo la fine del programma e prima di varcare la porta rossa del Grande Fratello? A rivelarlo sono state proprio le dirette interessate. Pamela Petrarolo ha infatti raccontato di essersi diplomata come insegnante di danza e di aver insegnato in alcune scuole. Ma non solo. Mentre era in attesa di sua figlia, la ballerina ha anche lavorato come assicuratrice. Pamela ha dunque dichiarato: “Ho sempre pensato che dovessi avere un piano B. […] L’importante era lavorare”.

Ma che lavori facevano invece Eleonora e Ilaria? Andiamo a scoprirlo.

Che lavori facevano Eleonora Cecere e Ilaria Galassi

Stiamo scoprendo che lavori facevano le Non è la Rai dopo la fine del programma e prima di entrare al Grande Fratello. Dopo aver letto di cosa si occupava Pamela Petrarolo, andiamo a vedere cosa hanno fatto Eleonora Cecere e Ilaria Galassi.

La prima ha raccontato di aver lavorato per un po’ in teatro. Successivamente Eleonora è stata assunta da un istituto di vigilanza. In merito la Cecere ha dichiarato: “Sono in divisa ma non faccio multe. Faccio solo attenzione a non far fare troppo trambusto alle persone”.

Che lavoro faceva invece Ilaria Galassi de le Non è la Rai? La showgirl ha raccontato di essere stata una casalinga e di aver in seguito aiutato il suo attuale compagno in un salone di bellezza. Negli ultimi anni invece Ilaria, come ha più volte raccontato, ha lavorato anche come badante di una signora di 92 anni. In merito a questa esperienza la Galassi ha rivelato: “Mi ha insegnato ad avere molta pazienza, soprattutto con gli uomini. Mi ha insegnato anche a non sprecare il cibo, mai. Lei è stata per me storia”.

Il trio nel mentre a oggi si gode questa nuova esperienza e di certo anche nelle settimane a venire ne vedremo di belle.