È morta Carmen Scivittaro, storica protagonista di Un posto al sole

Addio a Carmen Scivittaro

Si è spenta all’età di 77 anni Carmen Scivittaro. Attrice di cinema e di tv, la Scivittaro ha ricoperto per ben 20 anni il ruolo di Teresa Diacono in Un posto al sole, la popolare e longeva soap opera di Rai Tre. A dare il triste annuncio è stato l’attore ed ex collega Alberto Rossi, interprete del ruolo di Michele. “Ora sarà veramente tutto diverso, tutto…“, ha scritto Rossi postando una foto dell’attrice con cui ha condiviso per anni il set.

“Purtroppo è successo l’inevitabile, una notizia che non avremmo mai voluto avere – ha raccontato l’attore in lacrime nelle sue Instagram stories – sapevate che Carmen non era con noi da parecchio tempo per motivi di salute prima del fratello e poi suoi. Era un po’ che non la sentivamo perché non voleva che la contattassimo e poi è arrivata questa notizia. 25 anni insieme, il camerino accanto. Una grande artista, una grande professionista“. Come ricordato da Alberto Rossi, Carmen Scivittaro abbandonò quasi all’improvviso Un posto al sole nel 2018.

Decise infatti di ritirarsi dalle scene a causa di un grave lutto familiare e la sua Teresa scomparve piano piano dallo schermo. Molti gli ex colleghi che le hanno rivolto un saluto attraverso i social network. “Ciao dolcissima amica, sorella, attrice di grande sensibilità ed intelligenza“, sono le parole di Patrizio Rispo (Raffaele nella soap).

